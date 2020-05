ROUNDUP: Allianz streicht wege Corona-Unsicherheit Prognose - Gewinnrückgang

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Allianz hat wegen der Corona-Pandemie sein Gewinnziel für das laufende Jahr zurückgezogen.



Das Ziel eines operativen Ergebnisses von 11,5 Milliarden bis 12,5 (2019: 11,9) Milliarden Euro im laufenden Jahr sei nicht mehr erreichbar, hat Europas größter Versicherer am Donnerstagabend in München mitgeteilt. Als Grund führte der Konzern die krisenbedingten Unsicherheiten und die aktualisierten Planzahlen der verschiedenen Sparten an. "Ein neues Gewinnziel für 2020 wird der Vorstand nach Abschluss der revidierten Planung kommunizieren", hieß es weiter.

Im ersten Quartal sank das operative Ergebnis von drei Milliarden Euro im Vorjahr auf 2,3 Milliarden Euro. Experten hatten mit einem Gewinnrückgang in dieser Höhe gerechnet. Unter dem Strich fiel der Gewinn um rund 600 Millionen Euro auf 1,4 Milliarden Euro. An der Börse sorgten das zurückgezogene Gewinnziel und die Eckdaten am Montag, dem ersten Handelstag nach Veröffentlichung der Mitteilung, in den ersten Handelsminuten für ein Minus von bis zu 3,6 Prozent. Die Aktie fiel damit stärker als der Dax.

Mit dem Rückgang zum Wochenauftakt ist die jüngste Erholung vom Krisentief erst einmal gestoppt. Das Allianz-Papier gehört bisher zu den größten Verlierern unter den deutschen Standardwerten im Corona-Crash, der die Aktienmärkte seit 24. Februar im Griff hat. Bis Ende April war der Kurs der Allianz-Anteile fast 27 Prozent gefallen; die Allianz ist damit einer der schwächsten Titel im Dax. Mit einem Börsenwert von knapp 70 Milliarden gehört der Konzern zu den Schwergewichten im deutschen Leitindex.

Das Unternehmen lädt am Mittwoch zur Hauptversammlung ein, die komplett online stattfinden wird. Dabei wird den Aktionären die Ausschüttung einer Dividende von 9,20 Euro je Aktie vorgeschlagen. Die Allianz ist einer der Konzerne, die trotz der Krise an ihrem Dividendenvorschlag festgehalten haben. Zudem will die Allianz auch weiter eigene Aktien zurückkaufen. Am 12. Mai will die Allianz die detaillierten Zahlen für das erste Quartal vorlegen./zb/stk