ROUNDUP: Allianz stellt Beitragsrabatt für Autos mit Parkassistent in Aussicht

ISMANING (dpa-AFX) - Autofahrer könnten mit dem Einbau automatisch bremsender Parkassistenten schon bald viel Geld sparen.



Die Prämien für die Kfz-Versicherung könnten dadurch um 10 bis 15 Prozent sinken, sagte der Chef der Allianz Versicherungs-AG, Joachim Müller, am Donnerstag in Ismaning bei München. "Fast jeder zweite gemeldete Sachschaden in der Kfz-Versicherung ist ein Park- und Rangierunfall", sagte Müller.

Das koste die deutschen Versicherer 3,4 Milliarden Euro im Jahr. Zwei Drittel dieser Schäden ließen sich mit besseren Parkassistenten vermeiden - Versicherer und Autofahrer könnten zusammen 2,1 Milliarden Euro jährlich sparen, sagte der Allianz-Manager und forderte die Autohersteller zum Handeln auf: "Es wäre volkswirtschaftlich vernünftig, wenn künftig aktiv bremsende Parkassistenten serienmäßig in allen Fahrzeugen verbaut würden."

Die heute üblichen Parksensoren mit Warn-Piepser dagegen hätten nichts gebracht, sagte Müller. Das zeige eine Vergleichsstudie des Automobilzulieferers Continental zusammen mit dem Allianz-Zentrum für Technik, ebenso ein Anstieg der Parkunfälle um 30 Prozent in den vergangenen zehn Jahren. "Wer wäre noch vor 15 Jahren rückwärts gefahren, ohne sich umzudrehen? Heute hingegen verlassen sich Menschen auf das akustische Warnsignal - das aber eben nicht jedes Hindernis in jeder Höhe erkennt."

Ein Parkschaden koste Versicherer im Durchschnitt 1700 Euro. Die Studie von Continental und Allianz zeige zwar, dass nur 16 Prozent der Kollisionen beim Einparken passierten, aber auch, "dass es überwiegend beim Rückwärtsfahren kracht". Hier müsse ein Notbrems-Parkassistent automatisch eingreifen, forderte der Versicherungsmanager. Unter anderen VW , Toyota , BMW und Subaru hätten solche Assistenten schon im Angebot.

Die Allianz, nach der HUK Coburg die zweitgrößte Kfz-Versicherung in Deutschland, gewährt heute noch keinen Prämienrabatt für Autos mit aktiven Parkassistenten. Allerdings profitieren die Halter solcher Autos gemeinsam, wenn in ihrer Typklasse weniger Schäden entstehen. Künftig könne es den Bonus für Notbrems-Parkassistenten auch sofort geben, sagte Müller: "Sicherheitsbewusste Kunden profitieren von einem geringeren Versicherungsbeitrag."

Dafür müssten die Autobauer den Versicherungen allerdings genaue Informationen über die verbauten Systeme geben. Auch die Autobauer könnten dann mit dem günstigeren Versicherungstarif für diese Fahrzeuge werben. Der Schadenfreiheitsrabatt werde sich zunehmend an der Qualität der eingebauten Assistenzsystem und weniger am Fahrer orientieren, kündigte der Allianz-Manager an./rol/DP/she