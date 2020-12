ROUNDUP: Alle 74 Flugpassagiere aus Großbritannien am BER negativ getestet

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

BERLIN (dpa-AFX) - Die am BER gestrandeten Flugpassagiere aus Großbritannien durften den Flughafen am Montag verlassen.



Die 74 Reisenden seien mit Schnelltests negativ auf das Coronavirus getestet werden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag.

Die Passagiere waren an Sonntag mit Flügen aus Großbritannien gekommen. Unter ihnen waren 43 polnische Staatsbürger. Zunächst war die Gesamtzahl mit 77 angegeben worden. Drei britische Staatsbürger seien jedoch freiwillig in ihre Heimat zurückgereist.

Wegen einer neuen Variante des Coronavirus ist die Einreise von Flugpassagieren aus Großbritannien an mehreren deutschen Flughäfen am Sonntagabend zunächst gestoppt worden. Ab Mitternacht untersagte Deutschland Flüge aus dem Vereinigten Königreich./ca/DP/eas