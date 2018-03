ROUNDUP/Aktien New York: Zinsangst treibt Anleger in die Flucht

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf schneller steigende Zinsen und ein möglicher Handelskrieg zwischen China und den USA haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag ins Minus befördert.



Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch ihren Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte angehoben und bleibt für 2018 bei ihrem avisierten Straffungskurs. Für 2019 signalisierte sie jedoch anstatt der bisher zwei Zinsanhebungen nun drei Zinserhöhungen. Für 2020 wurde die Projektion ebenfalls angehoben.

Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 1,00 Prozent auf 24 436,58 Punkte. Am Mittwoch nach der Sitzung der US-Notenbank Fed hatte der Leitindex nur leicht nachgegeben. Der breit gefasste S&P 500 verlor am Donnerstag 0,85 Prozent auf 2688,89 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 0,96 Prozent auf 6787,84 Punkte.

Der Datenskandal bei Facebook scheint an der Börse noch nicht ausgestanden zu sein: Der Kurs der Internet-Kontaktplattform gab nach einer Stabilisierung am Vortag um 0,9 Prozent nach. Konzernchef Mark Zuckerberg hatte am Mittwoch Fehler eingestanden und Besserung gelobt. US-Politikern reicht das allerdings nicht, sie fordern nach wie vor eine Aussage des Milliardärs vor dem Kongress zum Datenskandal.

Aktien der Kette Darden Restaurants büßten 5,5 Prozent ein, obwohl das Unternehmen die Ziele für das laufende Geschäftsjahr erhöht hatte. Allerdings lag das Umsatzplus im dritten Geschäftsquartal mit 2 Prozent unter der Konsensschätzung. Das Unternehmen betreibt in Nordamerika mehr als 1700 Restaurants.

Die Papiere von AbbVie sackten um 10,8 Prozent ab. Das Biopharma-Unternehmen wird bei der US-Gesundheitsbehörde FDA keine beschleunigte Zulassung für sein Lungenkrebs-Medikament Rova-T beantragen. Die Daten der jüngsten Phase-II-Studie zu Rova-T hätten nicht die erhofften Ergebnisse gebracht, räumte ein Abbvie-Manager laut Pressemitteilung ein.