ROUNDUP/Aktien New York: Wenig bewegt in impulsarmem Handel

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach leichten Verlusten am Vortag haben die US-Börsen an der New Yorker Wall Street am Donnerstag wieder moderat zugelegt.



Richtungweisende Impulse fehlten. Die Handelsumsätze waren zugleich recht dünn.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial rückte im frühen Handel um 0,14 Prozent auf 19 861,51 Punkte vor, nachdem er zur Wochenmitte gut ein halbes Prozent verloren hatte. Es scheint, als hätten die Anleger vorerst das Interesse verloren, den Dow über die psychologische Marke von 20 000 Punkten zu treiben, die seit Mitte Dezember immer wieder im Fokus steht.

Der S&P 500 stieg um 0,12 Prozent auf 2252,73 Punkte. Die Nasdaq-Indizes kamen traten weitgehend auf der Stelle. Der Auswahlindex 100 büßte zuletzt 0,02 Prozent auf 4925,35 Punkte ein. Am Dienstag, dem ersten Handelstag nach dem verlängerten Weihnachtswochenende, hatte er allerdings bei rund 4992 Zählern ein Rekordhoch erreicht.

Aktuelle Konjunkturdaten bekräftigten die Erwartungen des Marktes und lieferten daher kaum Impulse. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren in der vergangenen Woche wie vorhergesagt um 10 000 auf 265 000 zurückgegangen. Die Ölpreise tendierten uneinheitlich, aber ohne große Veränderung zum Vortag.

Unter den Einzelwerten gewannen die Aktien von Verizon als Spitzenwert im Dow etwas mehr als ein halbes Prozent. Die beiden Großbanken JPMorgan und Goldman Sachs bildeten zugleich die Schlusslichter mit jeweils einem Minus von einem halben Prozent.

Einen Kurssturz von 56 Prozent mussten die an der Nasdaq notierten Anteilsscheine von Cempra Pharmaceuticals verkraften. Die US-Gesundheitsbehörde FDA verweigerte dem Antibiotika-Hersteller den Antrag auf Marktzulassung für das Antibiotikum Solithromycin gegen Infektionen mit multiresistenten Bakterien in der aktuellen Form.