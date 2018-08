ROUNDUP/Aktien New York: Wenig Bewegung nach jüngsten Gewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Mittwoch nach den jüngsten Gewinnen eine Verschnaufpause eingelegt.



Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,14 Prozent auf 25 591,76 Punkte nach.

Der marktbreite S&P 500 bewegte sich mit minus 0,04 Prozent auf 2857,24 Punkte kaum vom Fleck. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es hingegen um 0,12 Prozent auf 7471,4 Punkte nach oben.

Im Fokus steht weiter der sich hochschaukelnde Handelsstreit zwischen den USA und China. Nachdem die Vereinigten Staaten am Vortag weitere Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von rund 16 Milliarden Dollar angekündigt hatten, reagierte nun China. Als Erwiderung auf die vom 23. August an wirksam werdenden US-Zölle will Peking zur selben Zeit Zölle auf US-Waren im selben Wert erheben.

Ansonsten standen weitere Unternehmen mit ihren Quartalsberichten im Blick. Der Dow-Konzern Walt Disney hatte am Vorabend nach Handelsschluss Zahlen vorgelegt. Dabei enttäuschte das Medienunternehmen mit seinem bereinigten Ergebnis je Aktie im abgelaufenen zweiten Quartal. Die Papiere büßten am Index-Ende mehr als 2 Prozent ein.

Die Anteile von Snap sackten um fast 6 Prozent ab. Die Foto-App Snapchat hatte erstmals Nutzer verloren. Von April bis Ende Juni war die Zahl der täglich aktiven User im Vergleich zum Vorquartal um zwei Prozent gesunken.