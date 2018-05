ROUNDUP/Aktien New York: Weitere Gewinnmitnahmen

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street haben am Mittwoch zunächst erneut Gewinne mitgenommen.



Neben dem weiter erstarkenden US-Dollar, der den Export amerikanischer Produkte ins Ausland erschweren kann, bremste die anhaltende Unsicherheit über das eigentlich Mitte Juni in Singapur geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un die Kaufbereitschaft der Anleger. Zudem warten sie auf das im weiteren Tagesverlauf anstehende Protokoll der jüngsten US-Notenbank-Sitzung, von dem sie sich Hinweise auf die weitere Zinsentwicklung erhoffen.

Knapp anderthalb Stunden nach Handelsbeginn verlor der Dow Jones Industrial 0,55 Prozent auf 24 697,97 Punkte. Damit knüpfte der US-Leitindex an seine schwache Vortagsentwicklung an, als er klar unter die jüngst wieder geknackte 25 000-Punkte-Marke gerutscht war. Der marktbreite S&P-500-Index sank am Mittwoch um 0,51 Prozent auf 2710,61 Punkte und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,50 Prozent auf 6859,42 Punkte nach.

Aktuelle Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten hatten keinen erkennbaren Einfluss auf die Aktienkurse. Während die Verkäufe neuer Häuser im April weniger stark gesunken waren als erwartet, wurde die erste Schätzung für den Anstieg im Vormonat halbiert. Die vom Markit-Institut ermittelten Einkaufsmanagerindizes aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor fielen weitgehend erwartungsgemäß aus.

Am Aktienmarkt stachen der Juwelier Tiffany und der Einzelhändler Target heraus. Bei Tiffany konnten sich die Anleger dank des guten Umsatzwachstums im ersten Quartal, des angehobenen Jahresgewinnziels und des angekündigten, milliardenschweren Aktienrückkauf-Programms bei 119,60 US-Dollar über ein Rekordhoch der Papiere freuen. Zuletzt behaupteten sie ein Plus von über 16 Prozent auf 118,81 Dollar. Dagegen enttäuschte Target zu Jahresbeginn die Gewinnerwartungen - die Aktien büßten knapp fünfeinhalb Prozent ein.