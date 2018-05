ROUNDUP/Aktien New York: Wall Street weiter auf Erfolgskurs - Nasdaq schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Kursgewinnen setzt die Wall Street ihre Rally auch zum Wochenschluss fort.



Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Freitagshandel um 0,42 Prozent auf 24 843,75 Punkte. Er steuert damit auf den siebten Handelstag in Folge mit positivem Ergebnis zu. Im Vergleich zum vergangenen Freitag liegt das Kursbarometer nun 2,4 Prozent vorne, was die beste Börsenwoche seit März bedeuten würde.

Nachdem am Donnerstag bereits frische Inflationsdaten für Rückenwind gesorgt hatten, deuteten auch die zu Wochenschluss veröffentlichten Konjunkturdaten in eine ähnliche Richtung: Die Preise für importierte Waren waren im April wesentlich schwächer gestiegen als erwartet. "Der Preisdruck ist weiterhin moderat", resümierte daher die Helaba. Am Markt wird davon abgeleitet, dass die US-Notenbank Fed bei ihrem Zinserhöhungskurs nicht aufs Gaspedal drücken muss.

Vor diesem Hintergrund ging es am Freitag auch für den breit gefassten S&P 500 um 0,25 Prozent auf 2729,77 Zähler nach oben. Für den Nasdaq 100 jedoch war das Vorzeichen leicht negativ. Beeinträchtigt durch schlechte Nachrichten bei einigen Technologiewerten gab er knapp um 0,07 Prozent auf 6958,64 Punkte nach.

Im Dow waren die Aktien von Verizon mit einem Anstieg um 3,5 Prozent auf 48,88 Dollar mit großem Vorsprung der Spitzenreiter. Hier half ein optimistischer Kommentar von JPMorgan-Analyst Philip Cusick, der bei dem Mobilfunkanbieter auf die Chancen durch den neuen Mobilfunkstandard 5G verwies. Er stufte die Aktien auf "Overweight" hoch und traut ihnen einen Anstieg bis auf 58 Dollar zu.

Ansonsten standen nachrichtlich vor allem Unternehmen aus dem Technologiesektor im Mittelpunkt - und das eher negativ. Die Aktien des Spezialisten für Sicherheitssoftware Symantec brachen wegen eines enttäuschenden Quartalsausblicks und bekanntgegebener interner Bilanzüberprüfungen um 34 Prozent ein. Ihre Kursgewinne seit Juni 2016 löschten sie so mit einem Schlag wieder aus. Der Grafikchip-Spezialist Nvidia hatte zwar mit seinem Umsatz im ersten Quartal positiv überrascht. Allerdings dürften die Erlöse, die der Prozessorhersteller mit der Kryptowährungsbranche erzielt, dem Unternehmen zufolge im zweiten Jahresviertel deutlich sinken. Die Aktien büßten daraufhin 1,60 Prozent ein.

Für die erst seit Ende März an der Nasdaq gelisteten Papiere von Dropbox ging es außerdem um 3,5 Prozent bergab. Die Geschäftszahlen des Anbieters von Online-Speicherplatz hatten die Markterwartungen nicht so deutlich übertroffen wie von manchen Anlegern erhofft.