ROUNDUP/Aktien New York: Wall Street hält ihre Gewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Kurseinbruch der Vorwoche haben sich die wichtigsten US-Indizes am Montag zugelegt.



Die Anleger hatten zuletzt eine Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China befürchtet. Am Wochenende hatte sich US-Finanzminister Steve Mnuchin dann "vorsichtig hoffnungsvoll" geäußert, dass man sich im Streit um Strafzölle einigen könnte.

Der Dow Jones Industrial kletterte zuletzt um 1,96 Prozent auf 23 994,83 Punkte nach oben. In den vergangenen fünf Handelstagen war der Leitindex um 5,7 Prozent auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen abgesackt.

Mit minus 6 Prozent war es für den breit gefassten S&P 500 noch deutlicher abwärts gegangen. Er legte nun am Montag um 1,61 Prozent auf 2629,91 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 2,12 Prozent auf 6646,20 Punkte.

Mit Ausnahme von General Electric legten alle Dow-Werte zu. Besonders kräftig aufwärts ging es mit über 6 Prozent für die Papiere von Microsoft nach einem positiven Kommentar von Morgan Stanley . Analyst Keith Weiss traut dem Softwaregiganten binnen eines Jahres einen Börsenwert von einer Billion US-Dollar zu. Aktuell ist der Konzern aus Redmond gut 700 Milliarden Dollar schwer. Der Experte setzt dabei auf den Ausbau des Cloud-Geschäfts.

Mit Blick auf GE verwiesen Börsianer auf einen Pressebericht, der die Risiken der Finanzsparte GE Capital betont habe. Die Papiere gaben daraufhin um 2 Prozent nach und setzten ihre Durststrecke auf dem tiefsten Niveau seit Mitte 2009 fort.

Weiter kräftig Federn lassen mussten auch Facebook-Aktien : Nach minus 14 Prozent in der Vorwoche rutschten die Papiere des von einem Daten-Skandal gebeutelten Online-Netzwerks am Montag nochmals um bis zu 6,5 Prozent auf einen weiteren Tiefststand seit Juli 2017 ab.