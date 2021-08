ROUNDUP/Aktien New York: Vorsichtiger Optimismus beschert erneut Rekorde

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit nur wenig Schwung haben am Dienstag der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 an ihren Rekordlauf vom Freitag angeknüpft.



Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 indes drehte nach einem leicht freundlichen Start in die Verlustzone. Vor den zur Wochenmitte anstehenden Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise blieben die Anleger insgesamt weiter vorsichtig.

Der Dow legte im frühen Geschäft um 0,38 Prozent auf 35 236,08 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,12 Prozent auf 4437,79 Punkte und erreichte erneut eine Bestmarke. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor zugleich 0,37 Prozent auf 15 076,46 Punkte.

Nachdem die Inflation im Juni auf 5,4 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2008 gestiegen war, stehen am Mittwoch die Verbraucherpreise für den Monat Juli im Fokus. Analysten erwarten im Schnitt eine leicht geringere Inflationsrate. Die US-Notenbank (Fed) hatte zuletzt immer wieder deutlich gemacht, dass sie das Anziehen der Inflation als nur vorübergehend ansieht und damit die Gemüter beruhigt. Eine baldige erste Straffung der Geldpolitik halten allerdings zunehmend mehr Experten für wahrscheinlich.

Die Aufmerksamkeit an diesem Dienstag gilt aber erst einmal der langsam zu Ende gehenden Berichtssaison. Zudem wird im Tagesverlauf das Votum des US-Senats zu einem der größten staatlichen Infrastrukturprogramme seit Jahrzehnten erwartet.

Unternehmensnachrichten stießen bei den Anlegern auf ein überwiegend positives Echo. Die Aktien der Kinobetreibers AMC Entertainment sprangen dank erfreulicher Geschäftszahlen um 4,8 Prozent hoch. Der Verlust im vergangenen Quartal war geringer als erwartet ausgefallen. Zudem will AMC ab Jahresende in seinen Kinos die Möglichkeit einführen, mit Bitcoin, Apple Pay und Google Pay zu bezahlen.

Beim Düngerhersteller Nutrien konnten sich die Investoren über ein Kursplus von 6,3 Prozent freuen. Der K+S-Konkurrent schraubte nach einem starken zweiten Quartal erneut die Jahresziele nach oben. Sowohl der Zwischenbericht als auch der neue Ausblick übertrafen die Analystenerwartungen.

Für die an der Nasdaq notierten Anteilscheine von Biontech und Moderna ging es nach dem kräftigen Rekordlauf am Vortag nun wieder etwas abwärts. Die Verluste betrugen zwischen drei und vier Prozent, nachdem beide allerdings am Montag prozentual zweistellig zugelegt hatten. Auslöser waren stärker als erwartet ausgefallene Umsatz- und Ergebniszahlen des Mainzer Impfstoffherstellers Biontech im abgelaufenen Quartal gewesen.

Die Papiere der Eisenbahngesellschaft Kansas City Southern legten um 7,5 Prozent auf 289,75 Dollar zu. Hier beflügelte ein erhöhtes Übernahmeangebot der Eisenbahngesellschaft Canadian Paficic Railway über 300 Dollar je Aktie des Konkurrenten, was einem Gesamtvolumen von rund 27 Milliarden Dollar entspricht. Für die Aktien von Canadian Pacific ging es um 1,4 Prozent abwärts. Canadian National Railway , die eigentlich mit Kansas fusionieren wollen, legten um 0,21 Prozent zu./ck/he