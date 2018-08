ROUNDUP/Aktien New York: Unsicherheit steigt wegen zahlreicher Streitigkeiten

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Konfrontationskurs der USA schürt an den Börsen zunehmend Sorgen vor einem Flächenbrand.



Anleger weltweit agieren daher wieder vorsichtig, was sich am Mittwoch auch an der New Yorker Wall Street niederschlug. Die wachsende Unsicherheit sorgte im frühen Handel für ein Minus im Dow Jones Industrial von 1,08 Prozent auf 25 026,22 Punkte. Damit brach der US-Leitindex seinen am Dienstag gestarteten Erholungsversuch ab und knüpfte an seine vorangegangene viertägige Verlustserie an.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es ebenfalls um 1,08 Prozent abwärts, und zwar auf 2809,18 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 büßte 1,53 Prozent auf 7333,694 Zähler ein.

US-Präsident Donald Trump kämpft aktuell zahlreiche Gefechte: Einerseits stehen die Handelsstreitigkeiten mit China immer wieder im Fokus und auch die mit Europa sind nicht ausgestanden. Auf Konfrontationskurs ging Trump zudem zu Russland, dem Iran und zuletzt auch der Türkei.

Die zahlreichen, gemischt ausgefallenen Konjunkturdaten brachten am Mittwoch keine klaren Impulse. Erfreulich war, dass sich die Produktivität der amerikanischen Wirtschaft im zweiten Quartal stärker als erwartet entwickelte - ebenso auch die Einzelhandelsumsätze im Juli. Die Stimmung der Industrie im US-Bundesstaat New York hellte sich im August zudem überraschend auf, doch stieg wiederum die Gesamtproduktion der Industrie im Juli geringer als erwartet. Die just veröffentlichten Daten zu den Lagerbeständen sowie vom Immobiliensektor entsprachen den Erwartungen.

Unternehmensseitig stehen nur noch wenige Geschäftsberichte an. Bevor der IT- und Netzwerkspezialist Cisco nachbörslich über sein abgelaufenes Geschäftsjahr berichten wird, standen die Quartalszahlen der Handelskette Macy's im Fokus. Trotz einer starken Umsatzentwicklung im zweiten Quartal kamen die Resultate bei den Anlegern nicht gut an, weil dies mit hohen Kosten erkauft wurde. Die Aktien brachen an der Nyse um fast 13 Prozent ein. Die Branchenkollegen Kohl's und J.C. Penney wurden in Mitleidenschaft gezogen: Für Kohl's ging es um 5,5 Prozent abwärts, für J.C. Penney sogar um 8,5 Prozent.

Sehr trüb sind auch die Perspektiven für die Anleger von Helios & Matheson , der Mutter des Film-Ticketdienstleisters Movie Pass. Der Konzern machte im abgelaufenen Quartal einen operativ dreistelligen Millionenverlust mit seinem Abo-Modell. Am Markt hieß es, dies unterstreiche die große Herausforderung, die verlustbringenden Angebote profitabel zu machen. Die Papiere brachen an der Nasdaq um 20 Prozent ein.