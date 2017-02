ROUNDUP/Aktien New York: US-Arbeitsdaten heben Dow wieder über 20 000 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Starke US-Arbeitsmarktzahlen haben die Anleger an der Wall Street am Freitag aus der Deckung gelockt.



Der Dow Jones Industrial sprang sofort nach Handelsstart wieder über die viel beachtete 20 000-Punkte-Marke, die er vorige Woche erstmals geknackt hatte. Zuletzt notierte der US-Leitindex 0,68 Prozent höher bei 20 019,30 Punkten. Auf Wochensicht droht ihm wegen der Kursverluste der vergangenen Tage dennoch ein Minus von knapp einem halben Prozent.

Der breiter gefasste S&P 500 gewann am Freitag 0,56 Prozent auf 2293,69 Punkte. Der Nasdaq 100 rückte um 0,17 Prozent auf 5156,49 Punkte vor.

Die US-Wirtschaft hatte im Januar deutlich mehr neue Stellen geschaffen als erwartet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde allerdings nach unten revidiert. Zudem waren die Stundenlöhne weniger als erwartet gestiegen, während die Arbeitslosenquote leicht nach oben geklettert war - entgegen der von Experten prognostizierten Stagnation. Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba fand trotzdem lobende Worte. Der Beschäftigungsaufbau gehe dynamisch weiter und der Arbeitsmarkt tendiere in Richtung Vollbeschäftigung. Zudem sollte die etwas schwächere Entwicklung der Stundenlöhne den Erwartungen an beschleunigte Zinserhöhungen durch die Notenbank Fed keine Nahrung geben.

Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA - gemessen am ISM-Einkaufsmanagerindex - hatte sich im Januar unerwartet eingetrübt. Dagegen hatte die US-Industrie im Dezember einen überraschend starken Auftragseingang verbucht.

Von der Berichtssaison kamen vor dem Wochenende uneinheitliche Signale. Der weltgrößte Online-Händler Amazon und der Actionkamera-Hersteller GoPro enttäuschten mit ihren Berichten zum Weihnachtsgeschäft. Auch die Ziele beider Unternehmen für das laufende Quartal sorgten für lange Gesichter. Während die zuletzt gut gelaufenen Amazon-Titel um 3,3 Prozent absackten, mussten die Anteilseigner von GoPro sogar einen Kurseinbruch von rund 13 Prozent verkraften.

Dagegen erfreute Amgen mit einem überraschend starken Schlussquartal 2016 und positiven Studienergebnissen zum Cholesterin-Medikament Repatha. Im laufenden Jahr will der Biotech-Konzern zudem Umsatz und Gewinn weiter steigern. Die Aktien gewannen 4,4 Prozent.

Von einem besser als erwartet ausgefallenen Jahresausklang konnte auch der Kreditkartenkonzern Visa berichten. Dies honorierten die Anleger mit einem Plus von 4,8 Prozent und machten die Visa-Aktien somit zum Spitzenreiter im Dow. Die Konkurrenten Mastercard und American Express hatten mit ihren Quartalsresultaten jüngst enttäuscht.

Die Macy's-Papiere setzten ihre steile Aufwärtsbewegung vom Vortag fort und gewannen weitere 9 Prozent. Die unter massivem Kundenschwund leidende Warenhauskette sucht laut Presseberichten nach einem starken Partner. Wie das "Wall Street Journal" nun berichtet, soll der kanadische Wettbewerber Hudson's Bay an einer Macy's-Übernahme interessiert sein./edh/he