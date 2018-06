ROUNDUP/Aktien New York: Tech-Werte vor Leitzinsentscheid auf Rekordniveau

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank an diesem Mittwoch haben die Technologiewerte-Indizes ihre Rekordjagd fortgesetzt.



Die Standardaktien an der Wall Street hingegen bewegten sich weiterhin kaum vom Fleck. Das historische Treffen von Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Dienstag hatte zuletzt viele Anleger kalt gelassen.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial rückte zur Wochenmitte um 0,02 Prozent auf 25 325,63 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,05 Prozent auf 2788,30 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 stieg um 0,37 Prozent auf 7235,86 Punkte.

An den Finanzmärkten wird fest mit einer weiteren Leitzinserhöhung durch die Fed um 0,25 Prozentpunkte gerechnet - die Entscheidung steht um 20.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf der Agenda. Die Blicke richten sich indes vor allem auf mögliche Signale zum Tempo der künftigen Zinserhöhungen. Zudem werfen mit den Sitzungen der Europäischen Zentralbank und der japanischen Notenbank am Donnerstag beziehungsweise Freitag schon weitere wichtige geldpolitische Ereignisse ihre Schatten voraus.

Zur Wochenmitte stand bei den Einzelwerten ein positives Gerichtsurteil zur geplanten Übernahme des Medienkonzerns Time Warner durch den Telekomriesen AT&T im Mittelpunkt. Der Experte Jeffrey Kvaal vom japanischen Analysehaus Nomura sprach von einem klaren Sieg der Unternehmen gegen die US-Regierung, die gegen den Zusammenschluss geklagt hatte. Einem möglichen Berufungsverfahren räumt er nur geringe Erfolgschancen ein. Während die Aktien von Time Warner rund 3 Prozent gewannen, ging es für AT&T um knapp 5 Prozent bergab.