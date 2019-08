ROUNDUP/Aktien New York: Stimmung für Aktien hellt sich weiter auf

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Weiter aufwärts geht es am Donnerstag mit den Aktienkursen an der Wall Street.



Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,94 Prozent auf 26 277,95 Punkte und setzte die Erholung vom Mittwoch fort. Der Leitindex versuchte erneut den Ausbruch aus der Handelsspanne der vergangenen Wochen nach oben. Beobachter begründen die Aktienkäufe mit positiven Aussagen aus China zum Handelskrieg mit den USA.

So verwies Analyst David Madden vom Broker CMC Markets auf Aussagen aus dem chinesischen Wirtschaftsministerium, wonach eine Eskalation des Handelskriegs nicht gut für China, die USA und den Rest der Welt sei. "Der eher hoffnungsvolle Tenor hat für eine bessere Stimmung an den Märkten gesorgt und Aktienkäufe nach sich gezogen", sagte Madden. Man könne den Eindruck gewinnen, "als entwickelten sich die Dinge in die richtige Richtung".

Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,03 Prozent auf 2917,55 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 1,41 Prozent auf 7695,44 Zähler noch etwas stärker vor.

Infolge der Eskalation des Handelskriegs durch die Ankündigung neuer Strafzölle der USA gegen China war der Dow Anfang August binnen weniger Tage um mehr als sechs Prozent gefallen. Seither pendelt er mit deutlichen Ausschlägen zwischen rund 25 500 und etwa 26 400 Punkten.

Die Strafzölle hinterlassen teils tiefe Spuren in den Quartalsberichten und Jahresprognosen von Unternehmen - und in den Aktienkursen. Mit der Aussicht auf steigende Zölle auf Importe aus China kappte der Modekonzern Abercrombie & Fitch - bekannt nicht zuletzt durch die Marke Hollister - die Umsatzprognose für das laufende Jahr. Anleger reagierten entsetzt und schickten den Kurs um fast 15 Prozent auf Talfahrt und auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren.

Auch der Einzelhändler Best Buy vollzog nach einem guten ersten Halbjahr nicht zuletzt wegen der Strafzölle die verbale Kehrtwende und senkte die Umsatzprognose für dieses Jahr. Das Unternehmen gilt als besonders anfällig für Restriktionen für die Einfuhr von Waren aus China. Anleger trennten sich in Scharen von den Papieren, die um fast 10 Prozent absackten.

Dem standen jedoch hohe Kursgewinne anderer Einzelhändler gegenüber: So schnellte der Kurs von Burlington Stores um fast 17 Prozent nach oben auf den höchsten Stand der sechsjährigen Börsengesichte. Die Warenhauskette mit mehr als 600 Filialen schraubte die Gewinnprognose für das Gesamtjahr nach oben und übertraf damit selbst die optimistischste Analystenprognose.

Auch die Kaufhauskette Dollar General mit mehr als 9000 Geschäften traut sich nach einem starken zweiten Quartal im Gesamtjahr mehr zu als bislang. Analyst Rupesh Parikh vom Broker Oppenheimer hob hervor, dass das Unternehmen trotz zunehmender Risiken durch Strafzölle optimistischer geworden sei. Der Aktienkurs zog um 9 Prozent an auf ein Rekordhoch./bek/fba