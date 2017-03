ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Verluste - Erfolgreiches Börsendebüt von Snap

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekorden an der Wall Street haben die US-Anleger am Donnerstag erst einmal durchgeschnauft.



Der Dow Jones Industrial verlor zum Handelsschluss 0,53 Prozent, blieb aber mit 21 002,97 Punkten noch gerade so über der Marke von 21 000 Punkten. Diese hatte der Leitindex am Vortag erstmals in seiner Geschichte übersprungen.

Der breiter gefasste S&P 500 gab am Donnerstag um 0,59 Prozent auf 2381,92 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 sank um 0,51 Prozent auf 5363,26 Zähler. Auch diese Indizes hatten am Vortag Rekorde erzielt.

Generell setzen die Anleger weiter auf wirtschaftspolitische Impulse durch die Trump-Regierung, während sich Hinweise auf eine Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank Fed in diesem März mehren. Der Rede von Fed-Präsidentin Janet Yellen am Freitag werden Marktteilnehmer daher genau zuhören.

SNAP MIT 'TRAUMSTART' AN DIE BÖRSE

Im Fokus am Donnerstag stand das erfolgreiche Börsendebüt des Unternehmens Snap , das hinter der beliebten Foto- und Nachrichten-App Snapchat steht. Dank der hohen Nachfrage lag der erste Kurs mit 24 US-Dollar um 41 Prozent über dem Ausgabepreis von 17 Dollar. Händler waren begeistert, "Traumstart", sagte einer. Ein anderer ließ sich gar zu der Bemerkung hinreißen, die Welt sei verrückt geworden.

Die Platzierung erreichte ein Volumen von 3,4 Milliarden Dollar (3,2 Mrd Euro). Snap war zum Börsendebüt insgesamt rund 24 Milliarden Dollar wert. Es ist der größte US-Börsengang, seit die chinesische Handelsplattform Alibaba 2014 ihre Aktien in New York platzierte. Die Snap-Aktien kosteten am Ende ihres ersten Handelstages 24,48 Dollar, nachdem sie in der Spitze bis auf 26,05 Dollar gestiegen waren.

CATERPILLAR VERLIEREN ÜBER 4 PROZENT

Dagegen machte sich bei den Anlegern von Caterpillar Ernüchterung breit. Die Aktien des US-Baumaschinenherstellers sackten um 4,28 Prozent ab und waren damit der mit Abstand schwächste Wert im Dow. Am Markt wurde auf eine Razzia am Firmensitz in Peoria im US-Bundesstaat Illinois verwiesen. Wie es hieß, kooperiere Caterpillar mit den Steuerbehörden.

Caterpillar-Aktien haben allerdings seit dem Wahlsieg Trumps im November 2016 stark zugelegt. Der Konzern gilt als einer der größten Profiteure der Pläne des US-Präsidenten, der unter anderem die Investitionen in die Infrastruktur der USA kräftig ankurbeln will.

KURSSPRÜNGE BEI GCP UND ABERCROMBIE

Die Aktien von GCP Applied Technologies reagierten auf das Interesse des deutschen Konsumgüterherstellers Henkel am Tochterunternehmen Darex Packaging Technologies mit einem Kurssprung von 17,65 Prozent. Mit über 1,05 Milliarden US-Dollar (995 Mio Euro) inklusive Schulden erscheine das verbindliche Angebot des Düsseldorfer Konsumgüterherstellers recht hoch, schrieb Analyst Christian Weiz von der Baader Bank.

Für die Anteile des Bekleidungshändlers Abercrombie & Fitch ging es nach Vorlage von Geschäftszahlen um 13,94 Prozent hinauf. Händler verwiesen vor allem auf das gute Abschneiden der Marke Hollister.

Der Eurokurs geriet angesichts der Aussicht auf bald steigende US-Leitzinsen weiter unter Druck. Im New Yorker Geschäft kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0506 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0514 (Mittwoch: 1,0533) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9511 (0,9494) Euro. Am US-Rentenmarkt verloren richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen 8/32 Punkte auf 97 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,48 Prozent./ajx/he

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---