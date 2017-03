ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Der Trump-Rally geht die Luft aus

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat in dieser Woche den größten Verlust seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten verbucht.



Der Optimismus der Anleger darüber, dass Trump liefern kann, was er den Wählern versprochen hat, schwindet allmählich.

Am Freitag schloss der Dow nach einem zeitweise recht schwankungsreichen Verlauf zwar nur mit einem moderaten Minus von 0,29 Prozent auf 20 596,72 Punkten. Im Wochenverlauf summiert sich der Verlust damit aber immerhin auf 1,5 Prozent. Im Grund ist das nicht viel, doch seit Trump im November die Wahlen für sich entschieden hatte, waren das Börsenbarometer der Wall Street und auch die meisten anderen Börsen weltweit fast nur gestiegen.

RÜCKZUG: KEINE MEHRHEIT GEGEN OBAMACARE GEFUNDEN

An diesem Freitag erlitt Trump eine Schlappe in Sachen Gesundheitsreform. Die Republikaner zogen die Abstimmung über den vom Präsidenten unterstützten Gesetzentwurf für eine neue Gesundheitsversorgung mangels Erfolgsaussichten zurück. Am Donnerstag hatten sie deshalb die Abstimmung über den Entwurf, der das Aus für Obamacare bedeuten würde, bereits auf diesen Freitag verschoben. Das Votum galt als erste große Bewährungsprobe, inwiefern der neue Präsident seine Pläne auch mit Blick auf Infrastrukturausgaben und eine Steuerreform im Parlament durchsetzen kann.

Der marktbreite S&P 500 kam am Freitag mit minus 0,08 Prozent auf 2343,98 Punkte kaum vom Fleck. Der Nasdaq 100 konnte ein kleines Plus von 0,17 Prozent auf 5364,00 Punkte ins Wochenende retten.

NIKE-AKTIE AUF ERHOLUNGSKURS

Unter den Einzelwerten im Dow stachen die Aktien von Nike hervor, die als Spitzenwert um 1,79 Prozent zulegten. Sie setzten damit ihren Erholungskurs fort, denn am Mittwoch waren die Papiere steil auf Talfahrt gegangen, nachdem Anleger enttäuscht auf das vorgelegte Zahlenwerk und den Ausblick des Sportartikelherstellers reagiert hatten. Under Armour profitierten im New Yorker Handel von einer frisch ausgesprochenen Kaufempfehlung des Analysehauses Jefferies und stiegen um 3,58 Prozent. Die Marke sei stärker geworden und die Nachfrage nach Sportbekleidung robust, hieß es.

Die Micron-Aktien sprangen im Nasdaq-Auswahlindex um 7,40 Prozent nach oben. Sie profitierten von einem überraschend starken Quartalsausblick des größten US-Chipherstellers. Dieser übertraf mit seinen Zielen für Umsatz und Gewinn im dritten Geschäftsquartal 2016/17 die Schätzungen der Analysten spielend. Ein Börsianer sagte, dass vor allem der Gewinn je Aktie höher ausgefallen sei, als man es sich hätte träumen lassen.

TESLA-AKTIEN GEFRAGT

Zweitstärkster Nasdaq-Wert waren Tesla mit plus 3,29 Prozent. Der Vorstandschef des Elektroautoherstellers, Elon Musk, teilte über Twitter mit, dass das Modell S nicht mehr allzu lange das schnellste Auto Teslas sein werde. Dabei verwies er auf den neuen Roadster.

Die Anteilscheine von Twitter stiegen an der New Yorker Börse um 1,41 Prozent. Der Kurznachrichtendienst denkt über ein kostenpflichtiges Abo-Modell mit Sonderfunktionen nach.

EUROKURS HÄLT SICH KNAPP ÜBER 1,08 US-DOLLAR

Der Kurs des Euro fiel im US-Handel kurzzeitig wieder unter die Marke von 1,08 US-Dollar, erholte sich zuletzt aber wieder etwas und wurde zu 1,0803 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0805 (Donnerstag: 1,0786) Dollar festgesetzt. Am US-Rentenmarkt stiegen zehnjährige Staatsanleihen um 4/32 Punkte auf 98 20/32 Punkte und rentierten mit 2,41 Prozent./ck/he

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---