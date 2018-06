ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne vor Treffen von Trump und Kim

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor dem mit Hochspannung erwarteten Gipfel zwischen Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un war an der Wall Street leiser Optimismus angesagt.



Die wichtigsten Aktienindizes hielten sich am Montag knapp über der Gewinnschwelle. Die Sorge vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und anderen Industrienationen geriet damit etwas in den Hintergrund.

So rückte der Dow Jones Industrial um 0,02 Prozent auf 25 322,31 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 lag 0,11 Prozent im Plus bei 2782,00 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,22 Prozent auf 7168,48 Punkte.

Der US-Präsident und Kim Jong Un kommen am Dienstag in Singapur zu einem historischen Treffen zusammen. Erstmals seit der Staatsgründung Nordkoreas im Jahr 1948 werden die politischen Führungsfiguren beider Länder gemeinsam an einem Verhandlungstisch sitzen und über die atomare Abrüstung beraten. Am Wochenende noch hatte Trump nach dem G7-Treffen für einen Eklat gesorgt, indem er seine Zustimmung zur zuvor mühsam errungenen Abschlusserklärung der Staatengemeinschaft völlig überraschend via Twitter zurückzog.

Die Aktien des Elektroautobauers Tesla zogen als bester Wert im Nasdaq 100 um 4,55 Prozent an. Der Markt unterschätze den technologischen Vorteil des Elektroauto-Pioniers im Vergleich zu den traditionellen Fahrzeugherstellern, schrieb Analyst Alexander Haissl von der Privatbank Berenberg.

Ansonsten standen die Aktien der Medizintechnikfirmen Boston Scientific und Stryker im Blick. Das "Wall Street Journal" hatte unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, dass Stryker an einer Übernahme von Boston Scientific interessiert sei. Dessen Anteilsscheine schnellten unter den Favoriten im S&P 500 um gut 7 Prozent in die Höhe, während die Papiere von Stryker am Indexende mehr als 5 Prozent verloren. Beide Unternehmen wollten die Nachricht nicht kommentieren.

An der Spitze des S&P 500 verteuerten sich die Anteilsscheine von Sempra Energy um rund 15,5 Prozent. Die an dem Energiekonzern beteiligten, aktivistischen Investoren Elliott Management und Bluescape Resources hatten vorgeschlagen, den Aktienkurs durch Verkäufe von Unternehmensteilen anzutreiben.

Im Dow hatten die Aktien des Krankenversicherers UnitedHealth mit einem Plus von gut 1 Prozent die Nase vorn. Im Handelsverlauf waren sie auf ein Rekordhoch gesprungen. Schlusslicht waren die Papiere der Schnellrestaurantkette McDonalds mit einem Verlust von mehr als 1 Prozent.

Der deutsche Baustoff-Konzern Knauf kommt derweil bei der geplanten Milliardenübernahme des Konkurrenten USG zum Zuge. Die USG-Aktionäre sollen 44 US-Dollar je Aktie erhalten. Beide Unternehmen hatten schon seit einiger Zeit miteinander gesprochen. Für die bereits zuvor angesprungenen USG-Papiere ging es um knapp 4 Prozent auf rund 43 Dollar in die Höhe.

Der Euro hielt sich unter 1,18 US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,1786 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1790 (Freitag: 1,1754) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8482 (0,8508) Euro. Die richtungweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihen litten nur minimal unter der guten Stimmung an den internationalen Aktienmärkten und fielen um 1/32 Punkte auf 99 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,950 Prozent./la/tos

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---