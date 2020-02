ROUNDUP/Aktien New York: Nach Rekordhoch geht dem Dow die Luft aus

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach neuen Rekorden am US-Aktienmarkt ist den Kursen am Donnerstag rasch wieder die Luft ausgegangen.



Waren der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 unmittelbar nach der Startglocke auf neue historische Höchstkurse gestiegen, so gaben sie die Gewinne ebenso rasch wieder ab. Zuletzt trat der Leitindex Dow mit 29 284,62 Punkten auf der Stelle.

Die Ungewissheit in Sachen Coronavirus könnte die Kauflust der Anleger wieder bremsen, sagten Börsianer. Die Experten der Investmentbank JPMorgan schätzen, dass die Epidemie erst Mitte März den Höhepunkt erreichen dürfte mit zu diesem Zeitpunkt geschätzt 85 000 Infizierten. Im ungünstigen Szenario könne es bis zum Höchststand der Ausbreitung aber auch noch zwei Monate dauern - mit dann voraussichtlich rund 128 000 Infizierten.

Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,13 Prozent auf 3339,10 Zähler moderat vor. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,25 Prozent auf 9390,75 Punkte nach oben.

Während sich die Kursbewegungen der großen Indizes in Grenzen hielten, gab es bei Einzeltiteln umso größere Ausschläge. Twitter-Aktien beispielsweise schossen um 16 Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit Oktober 2019. Nach einem schwachen dritten Quartal hätten sich die Geschäfte der Social-Media-Plattform im Schlussquartal 2019 wieder belebt, sagte Analyst Neil Wilson von Markets.com.

Papiere des Lebensmittelriesen Kellogg büßten 6,8 Prozent ein. Der Cornflakes-Spezialist rechnet im laufenden Jahr mit einem Rückgang des Gewinns. Papiere der Kosmetikkette Estee Lauder zogen um 3,5 Prozent an. Laut Analystin Andrea Teixeira von JPMorgan übertraf der Gewinn in den Monaten Oktober bis Dezember 2019 ihre Erwartung deutlich.

Der Kurs des Chip-Produzenten Qualcomm verlor 3,9 Prozent. Analyst Stacy Rasgon von Bernstein bemängelte die Prognosen des Unternehmens für die Monate April bis Juni als unter den Konsensprognosen liegend. Qualcomm äußerte sich vorsichtig über die Entwicklung im zweiten Quartal in Anbetracht der Unsicherheit wegen des Coronavirus.

Aktien des Pharmakonzerns Bristol-Myers Squibb verteuerten sich um 2,8 Prozent. Der Gewinn übertraf im vierten Quartal die Erwartungen am Markt. Beim Tabakkonzern Philip Morris liefen laut dem Broker Jefferies die Geschäfte mit dem Tabakerhitzer IQOS sehr gut. Die Aktien gewannen 3,9 Prozent./bek/fba