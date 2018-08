ROUNDUP/Aktien New York: Rekorde - US-Geldpolitik bleibt auf Kurs

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat sich am Freitag nach Signalen für eine weiterhin behutsame Straffung der US-Geldpolitik gut gelaunt präsentiert.



Der marktbreite S&P 500 stieg auf ein Rekordhoch knapp unter 2874 Punkten. Zuletzt lag das gerade für professionelle Investoren wichtige Börsenbarometer noch 0,49 Prozent im Plus bei 2870,87 Punkten.

Auch der Technologiewerte-Index Nasdaq Composite erklomm eine Bestmarke. Der enger gefasste Nasdaq 100 legte um 0,80 Prozent auf 7473,01 Punkte zu. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,45 Prozent auf 25 771,61 Punkte. Trotz der guten Laune bleibt der weiter schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China im Hinterkopf der Anleger. Er kann jederzeit wieder zum Störfeuer werden.

Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, bestätigte in einer Rede während der Notenbankkonferenz im US-amerikanischen Jackson Hole insgesamt die Erwartungen der Investoren. Der Währungshüter sieht trotz der robusten Konjunktur keine große Gefahr für eine Überhitzung der US-Wirtschaft. Er hält unverändert graduelle Leitzinsanhebungen für angemessen.

Auf der Unternehmensseite brachen die Aktien der Modekette Gap nach einer überraschend schwachen Umsatzentwicklung im abgelaufenen Quartal um 11 Prozent ein. Der Sportschuhhändler Foot Locker hatte Börsianern zufolge im vergangenen Jahresviertel zwar gut abgeschnitten, doch lasteten hohe Kosten für die Expansion im Onlinehandel und für Personal auf dem Geschäftsausblick. Für die Papiere ging es um 12 Prozent abwärts.