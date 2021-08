ROUNDUP/Aktien New York: Rekord für Dow und S&P 500 nach Inflationsdaten

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Rekordlauf an der Wall Street am Mittwoch fortgesetzt.



Es herrsche Erleichterung, dass die Inflationsrate in den Vereinigten Staaten stagniere, wenn auch auf hohem Niveau, hieß es.

Der Dow Jones Industrial (DJI) kletterte kurz nach dem Handelsstart bis dicht unter die Marke von 35 500 Punkte. Zuletzt legte er um 0,55 Prozent auf 35 458,50 Punkte zu. Der S&P 500 stieg bis knapp unter 4450 Punkte und gewann zuletzt 0,24 Prozent auf 4447,09 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 kam indes mit plus 0,04 Prozent auf 15 059,54 Zähler kaum vom Fleck. Sein bisher letztes Rekordhoch stammt aus der vergangenen Woche.

"Die große Überraschung bei der US-Inflation ist ausgeblieben", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Im Monatsvergleich habe sich der Preisauftrieb zudem deutlich verlangsamt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise im Juli um 5,4 Prozent und hielten sich damit auf Juni-Niveau. Volkswirte hatten zwar mit einem leichten Rückgang gerechnet, doch die Abweichung fiel am Markt offenbar nicht stark ins Gewicht.

"Der Handlungsdruck auf die US-Notenbank (Fed) hat nicht weiter zugenommen, er ist aber auch nicht geringer geworden", fuhr Altmann fort. Die Fed werde nicht darum herumkommen, entweder bereits in Jackson Hole oder zumindest im Rahmen einer ihrer nächsten Sitzungen einen Zeitplan für die Rückführung der monatlichen Konjunktur stützenden Anleihekäufe zu kommunizieren. Eine derartige geldpolitische Straffung kann sich nachteilig auf den Aktienmarkt auswirken, weil andere Anlageklassen dann wieder attraktiver werden.

Unter den Einzelwerten waren im DJI die Aktien der Heimwerker-Kette Home Depot Spitzenreiter mit plus 2,0 Prozent, gefolgt von denen des Einzelhandelsgiganten Walmart , die um 1,6 Prozent stiegen. Schlusslicht waren die Anteile des Kreditkarten-Unternehmens Visa , die um 0,7 Prozent nachgaben.

Die Papiere von Moderna büßten an der Nasdaq weitere 7,4 Prozent ein, nachdem sie am Vortag bereits fast 6 Prozent verloren hatten. Der kräftige Tagesgewinn zum Wochenstart ist damit wieder fast aufgezehrt. Bank-of-America-Analyst Geoff Meacham hatte am Vortag sein "Underperform"-Urteil für die Aktie des US-Corona-Impfstoffproduzenten bekräftigt. Die Bewertung entspreche mit Blick auf die fundamentale Basis des Unternehmens nicht mehr der Realität, schrieb er. Die Papiere der deutschen Konkurrentin Biontech gaben an der Nasdaq um 8,7 Prozent nach.

Die Aktien von Coinbase sprangen an der Nasdaq um 9,0 Prozent hoch. Die größte US-Handelsplattform für Cyber-Währungen wie den Bitcoin hatte im zweiten Quartal trotz des vorerst jähen Endes der Rekordjagd am Kryptomarkt prächtig verdient. In den drei Monaten bis Ende Juni schoss der Gewinn im Jahresvergleich um rund 4900 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar (1,4 Mrd Euro) in die Höhe./ck/he