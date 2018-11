ROUNDUP/Aktien New York: Ohne klare Richtung

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich zum Wochenauftakt mit uneinheitlicher Tendenz präsentiert.



Während sich die Standardwerte überwiegend im Plus bewegten, standen einige Schwergewichte aus dem Technologiesektor unter größerem Verkaufsdruck.

Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,41 Prozent höher bei 25 373,19 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,08 Prozent auf 2725,21 Punkte nach oben. Der Technologieindex Nasdaq 100 fiel um 1,32 Prozent auf 6873,30 Punkte.

In den vergangenen fünf Handelstagen war der US-Leitindex zunächst mit 24 122 Punkten auf das tiefste Niveau seit dem Sommer abgesackt, schaffte es dann aber zwischenzeitlich wieder über die Schwelle von 25 500 Punkten. Die Anleger ließen sich in der Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China wieder zu Käufen hinreißen. Mit Blick auf den Disput versprach Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping inzwischen eine weitere Öffnung des chinesischen Marktes.

Unter den Einzelwerten verloren Apple 3,8 Prozent und knüpften damit an ihren Kursrutsch vom Freitag an. Dem enttäuschenden Ausblick auf das Weihnachtsquartal folgte eine weitere negative Botschaft: So ist das neue günstige iPhone XR laut einem Medienbericht offenbar nicht so gefragt wie erwartet. Die dafür abgestellten Produktionskapazitäten bei den beiden führenden Fertigern Foxconn und Pegatron seien nicht komplett ausgelastet, schrieb die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" am Montag unter Berufung auf informierte Personen. Bei Foxconn würden pro Tag rund 100 000 weniger Telefone produziert als es die vorherige optimistischere Prognose vorgesehen habe.

Etwas freuen können sich dagegen die Anleger von Spotify. Der Musikstreaming-Marktführer gab grünes Licht für weitere Aktienrückkäufe mit einem Volumen von einer Milliarde Dollar. Die Papiere gewannen 1,2 Prozent. Gute Nachrichten sind aber auch bitter nötig. Denn seit dem Rekordhoch bei 198,99 Dollar Ende Juli haben die Aktien 30 Prozent verloren und sind erst kürzlich sogar auf ein Rekordtief gerutscht./edh/she