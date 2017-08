ROUNDUP/Aktien New York: Nur geringe Kursverluste trotz Raketentest in Nordkorea

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der erneute Raketentest Nordkoreas hat die Aktienkurse an der Wall Street am Dienstag im frühen Handel nur wenig belastet.



Die Kurseinbußen hielten sich im Vergleich zu den europäischen Börsen deutlich in Grenzen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,06 Prozent auf 21 795,33 Punkte. Für den 500 Werte umfassenden S&P 500 ging es um 0,17 Prozent auf 2440,09 Punkte nach unten.

Der technologielastige Nasdaq 100 drehte nach anfänglichen Verlusten ins Plus und legte um 0,07 Prozent auf 5841,15 Punkte zu. Positive Nachrichten gab es von der Konjunktur: Die Verbraucherstimmung in den USA war im August besser als erwartet ausgefallen.

"Die mäßigen Kursverluste an den US-Börsen legen den Schluss nahe, dass sich die Investoren in Europa vor allem um den immer stärkeren Euro sorgen", sagte ein Händler. Zudem habe US-Präsident Donald Trump den nordkoreanischen Raketentest zwar scharf verurteilt, aber keine unmittelbaren Maßnahmen angekündigt. Das wiederum könne den Schluss nahelegen, dass die US-Administration trotz der erneuten Eskalation durch Nordkorea in dem Konflikt weiterhin auf die Diplomatie setzen könnte.

Aktien von Nike waren mit einem Abschlag von 2,3 Prozent der größte Verlierer im Dow Jones Index. Der Analyst Jay Sole von Morgan Stanley hatte das Kursziel für die Aktien des Sportartikelherstellers von 68 auf 64 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Allerdings stellte der Experte eine Abstufung der Aktie in Aussicht, sollte sich die überraschende Schwäche auf den nordamerikanischen Märkten für Nike fortsetzen.

Etwas Erleichterung machte sich bei den Aktien von Versicherern breit, die am Vortag noch unter den vom Sturm "Harvey" verursachten Schäden gelitten hatten. Die Papiere von Travelers , Allstate und Progressive erholten sich ein wenig von den Verlusten vom Montag. Die Kurse der Ölkonzerne Chevron und Exxon Mobil gaben hingegen nochmals leicht nach.

Profiteure des nordkoreanischen Raketentests waren die Papiere der Goldproduzenten. Die Goldkäufe von Investoren als Ausdruck der Flucht in sichere Anlagen stützten die Branchentitel. So gewannen Barrick Gold 0,2 Prozent und Randgold 2,4 Prozent.

Aktien von Best Buy brachen um fast 11 Prozent ein. Zwar hatte der größte US-Konsumelektronikhändler die Ziele für 2018 vor Börsenbeginn nach oben geschraubt. Unternehmenschef Hubert Joly warnte allerdings davor, den jüngsten Umsatzanstieg fortzuschreiben.