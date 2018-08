ROUNDUP/Aktien New York: Neuer Aufwind für die Techbranche - Wall Street stabil

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Anders als in Asien und Europa haben die internationalen Handelskonflikte und Währungsverluste in den Schwellenländern den US-Börsen am Freitag kaum zugesetzt.



Leichte Zurückhaltung war zwar an der Wall Street zu spüren, doch die Technologiewerte befanden sich überwiegend wieder im Aufwind. Von den Konjunkturdaten gingen positive Impulse aus. Die Daten zum Geschäftsklima in der Region Chicago fielen etwas besser als erwartet aus und laut einer zweiten Schätzung trübte sich die von der Uni Michigan ermittelte Verbraucherstimmung im August nicht so stark ein wie bisher gedacht.

Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,07 Prozent auf 26 005,20 Punkte zu. Sein Wochenplus beläuft sich damit aktuell auf 0,8 Prozent. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,11 Prozent auf 2904,44 Punkte. An der Nasdaq ging es für den Auswahlindex 100 um 0,37 Prozent hoch auf 7670,70 Zähler. Sein Wochenplus beträgt damit aktuell 2,5 Prozent.

Wie bereits im Handelsverlauf am Vortag bekannt wurde, will US-Präsident Donald Trump laut der Nachrichtenagentur Bloomberg in der kommenden Woche die nächste Eskalationsstufe im Handelsstreit mit China aktivieren. Mit Verstreichen der Frist am 6. September soll es weitere Zölle auf Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar geben, berichtete Bloomberg unter Berufung auf sechs mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bis zu diesem Tag können Unternehmen und Vertreter der Öffentlichkeit Stellung zu den Plänen nehmen. Zudem ließ Trump die EU mit ihrem Angebot einer gegenseitigen Abschaffung von Autozöllen abblitzen und wiederholte seine früheren Worte: "Die EU ist fast so schlimm wie China, nur kleiner."

Im Technologiesektor setzten die Aktien von Apple und Microsoft ihren Höhenflug fort: Die Papiere des iPhone-Herstellers gewannen an der Dow-Spitze weitere 1,3 Prozent auf nun 227,85 US-Dollar und profitierten immer noch von Aussagen Warren Buffetts am Vortag. Der Börsenguru hatte zu seinem 88. Geburtstag in einem Fernseh-Interview gesagt, er habe bei Apple "noch etwas zugekauft".

Die Papiere von Microsoft gewannen weitere 0,7 Prozent auf 112,72 Dollar. Die Anteilsscheine von Amazon arbeiteten sich mit plus 0,7 Prozent zugleich wieder dicht an ihr am Vortag erreichtes Rekordhoch von 2025,57 Dollar erreichtes Rekordhoch an. Bei etwas über 2050 Dollar je Aktie ist der weltgrößte Online-Händler nach Apple das zweite Unternehmen in den USA, dessen Börsenwert die Schwelle von einer Billion Dollar überschreitet.

Der Coca-Cola-Konzern stand wegen einer Übernahme im Blick: Der Getränkeriese drängt weiter in den Kaffeemarkt und schnappte sich die britische Kaffeemarke Costa für 5,1 Milliarden Dollar (rund 4,4 Mrd. Euro). Die Coca-Cola-Aktien bewegte das kaum. Sie verloren 0,2 Prozent.