ROUNDUP/Aktien New York: Neue Hoffnung im Handelsstreit entfesselt die Anleger

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts neuer Gespräche zwischen den USA und China im Handelsstreit haben die Anleger am Donnerstag an der Wall Street munter zugegriffen.



Der Dow Jones knüpfte mit einem deutlichen Plus von 1,77 Prozent auf 26 821,33 Punkte an seinen starken Vortag an. Nach mehreren Wochen des Pendelns zwischen 25 340 und 26 500 Punkten startet der Leitindex den lange ersehnten Ausbruchsversuch. Er schaffte es erstmals seit über einem Monat wieder über die 26 800 Punkte.

Wie chinesische Staatsmedien am Donnerstag berichteten, sollen neue direkte Gespräche zwischen den beiden Handelsstreit-Parteien USA und China Anfang Oktober in Washington stattfinden. Außerdem kamen aus den USA erfreuliche konjunkturelle Nachrichten: Die Privatwirtschaft hatte im August mehr Stellen geschaffen als erwartet und sendete damit positive Signale für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Die US-Industrie überraschte außerdem mit ihren Auftragsdaten für Juli positiv.

Auch die Indexkollegen des Dow schicken sich an, ihren seit August bestehenden Schlingerkurs am Donnerstag zu beenden. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,49 Prozent auf 2981,58 Punkte, während der technologielastige Nasdaq 100 um 1,87 Prozent auf 7863,76 Zähler vorrückte.

Ein wichtiger Treiber blieben an der Nasdaq wie auch beim Dow die weiter anziehenden Chipwerte. Nvidia und Micron schafften es mit Anstiegen jenseits der 5 Prozent an die Spitze im Auswahlindex Nasdaq 100. Letztere Aktie erklomm ein Hoch seit einem Jahr. Aus der Branche rückten auch Intel nochmals um 3,9 Prozent vor, womit sie wie schon am Vortag im Dow vorne standen.

Unter den Einzelwerten sorgten einige Nachzügler mit Quartalszahlen für Bewegung. Der erst im Juni an die Börse gegangene Anbieter von Kommunikationslösungen Slack enttäuschte mit einer geringer als erwarteten Aufstockung der Umsatzprognose. Viele Anleger wurden damit nach einem Vortagskurssprung um 8 Prozent auf dem falsche Fuße erwischt, die Aktie brach um 11 Prozent ein.

Im Gaming-Bereich machte Activision Blizzard positiv von sich reden mit einem Anstieg um fast 2 Prozent auf 54,54 Dollar. Als Treiber gilt eine positive Analystenempfehlung durch die Investmentbank Stephens. Die Aktie könnte sich so aus dem Sumpf befreien, in den sie im Oktober vergangenen Jahres abgerutscht war. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 50-Dollar-Marke war ihr in diesem Jahr noch nicht gelungen.

Mit einem besonders großen Kurssprung fielen die Papiere der Juwelierkette Signet auf, die um 20 Prozent nach oben schossen. Die Anleger freuten sich nach einem guten zweiten Quartal über eine optimistischere Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Auch die Papiere des Softwareunternehmens Cloudera gewannen nach gesunkener Verlustprognose zweistellig, in diesem Falle waren es 14,5 Prozent./tih/fba