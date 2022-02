ROUNDUP/Aktien New York: Nasdaq weiter auf Erholungskurs - Dow wenig verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Technologiebörse Nasdaq hat am Montag ihre Erholung fortgesetzt. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zeigte sich eher richtungslos.

Im Fokus bleibt das Vorhaben der US-Notenbank (Fed), die Leitzinsen in Kürze anzuheben. Der überraschend starke Arbeitsmarktbericht für Januar sorgt dabei für Nervosität, was die Höhe und Geschwindigkeit der möglichen Zinsschritte in diesem Jahr betrifft. Die an diesem Donnerstag anstehenden Verbraucherpreise dürften die Börsenschwankungen zusätzlich intensivieren. Hinzu kommen ein hoher Ölpreis und außerdem der Ukraine-Konflikt, in dem die USA klar Position bezogen hat.

Der Leitindex Dow pendelte im frühen Geschäft zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten und stieg zuletzt um 0,38 Prozent auf 35 222,41 Punkte. Der den breiten Markt abdeckende Index S&P 500 legte um 0,45 Prozent auf 4520,67 Punkte zu, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 0,54 Prozent auf 14 773,55 Punkte gewann.

Börsianern zufolge setzen sich die Anleger inzwischen mit der Aussicht auf den steilsten geldpolitischen Straffungszyklus der Fed seit den 1990er Jahren auseinander. Wegen des starken Arbeitsmarktberichts am Freitag würden 2022 einige Marktteilnehmer inzwischen von fünf Zinsschritten ausgehen.

An der Nasdaq bestimmten am Montag Übernahmefantasien den Handel. Die in den vergangenen Monaten arg gebeutelten Aktien des Fitnessgeräte-Herstellers Peloton schnellten um rund 24 Prozent nach oben.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, prüft Peloton das Interesse anderer Unternehmen an einer Übernahme. Dem "Wall Street Journal" zufolge ist Amazon darunter. Die "Financial Times" schrieb, dass auch Nike ein Angebot prüfe. Amazon gewannen 2,6 Prozent und dürften dabei vor allem weiter von dem am Freitag vorgelegten starken Zahlenwerk des Handelsgiganten profitieren. Nike zeigten sich marktkonform leicht im Plus.

NortonLifeLock gewannen moderate 0,5 Prozent. Nun hat auch das Bundeskartellamt grünes Licht für die geplante Übernahme des britischen Sicherheitssoftware-Anbieters Avast >GB00BDD85M81> durch den US-Anticomputerviren-Experten gegeben. Die beiden Unternehmen hatten im vergangenen August eine Fusion im Umfang von rund 8 Milliarden US-Dollar vereinbart.

Die Anteilscheine von Tyson Foods stiegen nach starken Geschäftszahlen um rund 12 Prozent. Der Fleischverarbeiter meldete eine Gewinnverdopplung für sein erstes Quartal 2021/22. Sowohl der bereinigte Gewinn pro Aktie als auch der Quartalsumsatz übertrafen die Erwartungen der Analysten./ck/he