ROUNDUP/Aktien New York: Moderates Plus dank hoher Apple-Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Der hohe Kursgewinn der Apple -Aktie hat zur Wochenmitte den US-Leitindex Dow Jones Industrial gestützt.



Das Barometer stand zuletzt 0,19 Prozent höher bei 25 463,60 Punkten. Der iPhone-Konzern hatte mit seinen jüngsten Quartalszahlen die Analystenerwartungen übertroffen. Die Apple-Aktie legte am Mittwoch bis auf ein Rekordhoch bei 201,32 Dollar zu und gewann mehr als 5 Prozent.

Die Tech-Indizes setzten ihre Erholung vom Vortag fort. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,72 Prozent auf 7283,92 Punkte hoch. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,25 Prozent auf 2823,23 Punkte. Anleger warten am Abend mitteleuropäischer Zeit auf den Zinsentscheid der US-Notenbank. Investoren werden den Text dazu akribisch auf Hinweise abklopfen, mit welchem Tempo die Fed ihre Geldpolitik weiter straffen will. Mit einem weiteren Zinsschritt nach oben wird erst für September gerechnet.

Das leidige Thema Handelskrieg war auch am Mittwoch präsent. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg denkt US-Präsident Donald Trump darüber nach, die bis Ende August geplanten Strafzölle auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden US-Dollar von den geplanten 10 auf 25 Prozent zu erhöhen. Dies nehme derzeit Schwung aus dem Markt, sagten Börsianer.

Von der US-Konjunktur gab es durchwachsene Signale: Die Stimmung in der Industrie hatte sich im Juli überraschend deutlich eingetrübt. Dafür wurden im Juli in der Privatwirtschaft mehr Stellen geschaffen als erwartet, wie aus den Daten des Dienstleiters ADP hervorgeht. An diesem Freitag steht der offizielle Arbeitsmarktbericht der Regierung auf der Agenda. Die ADP-Daten gelten am Markt als Indikator für die Regierungszahlen, obwohl die Zuverlässigkeit nicht besonders hoch ist.

Die Apple-Aktie kostete zuletzt mit plus 5,31 Prozent 200,40 Dollar und war damit der beste Wert im Dow. Die starken iPhone-Geschäfte treiben die Apple-Aktien schon seit Jahren an. Aktuell ist das teure iPhone X Geldmaschine: Apple hatte im vergangenen Quartal den Gewinn um 32 Prozent auf gut 11,5 Milliarden Dollar gesteigert. Zahlreiche Analysten hoben zur Wochenmitte ihre Kursziele für Apple an. Viele liegen damit nun teils deutlich über der 200-Dollar-Marke.