ROUNDUP/Aktien New York: Moderates Plus - Türkei-Sorgen wieder im Hintergrund

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Sorgen um die Währungskrise in der Türkei sind am Dienstag auch an den US-Börsen wieder in den Hintergrund gerückt.



Der Schlagabtausch zwischen Ankara und Washington ging indes weiter. Der türkische Regierungspräsident Recep Tayyip Erdogan kündigte einen Boykott elektronischer Produkte aus den Vereinigten Staaten an als Reaktion auf die US-Sanktionen und -Strafzölle.

Nach vier Handelstagen mit Verlusten legte der US-Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Geschäft um 0,27 Prozent auf 25 254,55 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,38 Prozent auf 2832,53 Punkte nach oben. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,20 Prozent auf 7415,88 Zähler.

Aktuelle Konjunkturdaten bewegten nicht sonderlich. In den USA waren die Preise importierter Güter im Juli so stark gestiegen wie seit über sechs Jahren nicht mehr. Der Zuwachs betrug 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und war damit so hoch wie seit Februar 2012 nicht mehr. Analysten hatten mit einem Anstieg um 4,5 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich stagnierte die Preisentwicklung.

Unter den Einzelwerten zählten die Aktien von Home Depot trotz überraschend starker Quartalszahlen der Baumarktkette sowie angehobenen Jahreszielen zu den schwächsten im Dow. Sie büßten 0,4 Prozent ein. Die neue Schätzung des Managements für das Jahresergebnis je Aktie liegt laut Goldman-Sachs-Analyst Matthew Fassler weiterhin unter der Konsenserwartung und auch unter seiner eigenen.

Zu den Gewinnern an der Nyse zählten indes Papiere von Rüstungsunternehmen. General Dynamics , Raytheon, Boeing und Lockheed Martin legten zwischen 0,2 und 0,7 Prozent zu. US-Präsident Donald Trump bewilligte den neuen Verteidigungshaushalt seines Landes im Umfang von 716 Milliarden Dollar (rund 635 Milliarden Euro). Es ist damit eines der höchsten Budgets in der neueren US-Geschichte und soll unter anderem dazu dienen, ältere Panzer, Flugzeuge und Schiffe zu ersetzen.