ROUNDUP/Aktien New York: Moderate Verluste nach kleiner Vortagsrally

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der kleinen Kursrally an den US-Börsen am Vortag ist es zur Wochenmitte wieder leicht abwärts gegangen.



Marktbeobachter sprachen von einer Gegenreaktion.

Der Dow Jones Industrial gab am Mittwoch im frühen Handel um 0,28 Prozent auf 21 839,66 Punkte nach und zeigte sich damit auf Monatssicht (per Schlussstand 31. Juli) wieder im Minus. Am Dienstag noch hatte der US-Leitindex mit einem Plus von 0,90 Prozent den größten Tagesgewinn seit April verbucht.

Für den 500 Werte umfassenden S&P 500 ging es zuletzt um 0,28 Prozent auf 2445,57 Punkte abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,41 Prozent auf 5849,60 Punkte nach.

Eine Reihe jüngster Aussagen zur US-Wirtschaftspolitik von Donald Trump führten am Mittwoch an den Finanzmärkten zu Verwirrung und Risikoscheu. Hinweise auf Fortschritte bei der angepeilten Steuerreform sorgten zwar für etwas Optimismus, parallel wurden Anleger aber von Äußerungen des US-Präsidenten zur geplanten Mauer an der Grenze zu Mexiko und zur nordamerikanischen Freihandelszone Nafta verunsichert. Diese stellte Trump bei einem Auftritt in der Stadt Phoenix erneut in Frage.

Außerdem warnte der Präsident, einen drohenden Government Shutdown in Kauf zu nehmen, sofern er vom Kongress keine Zusage für die geforderte Mauer bekomme. Dabei werden nur noch die als unerlässlich angesehenen Aufgaben von den Regierungsbehörden erledigt, sofern es noch kein neues Gesetz für neue Haushaltsmittel gibt.

Hinzu kamen überwiegend schwache Konjunkturdaten, die etwas auf die Stimmung der Anleger drückten. So waren die Neubauverkäufe im Juli überraschend eingebrochen und auch der vom Institut Markit veröffentlichte Einkaufsmanagerindex Industrie für den Monat August fiel schwächer als prognostiziert aus.

Im Dow standen insbesondere Wal-Mart und Home Depot im Blick. Die Wal-Mart-Papiere legten um 0,24 Prozent zu und zählten damit zu den Favoriten im Wall-Street-Börsenbarometer. Der Handelskonzern will im Kampf gegen den Online-Giganten Amazon seine Kräfte mit dem Internetkonzern Google bündeln. Beide gaben an diesem Tag ihre Partnerschaft bekannt, um Verbraucher schneller und bequemer beliefern zu können. Dabei soll unter anderem der Lautsprecher Google Home zum Einsatz kommen, über den Wal-Mart-Kunden per Sprachbefehl Waren ordern können. Die Anteile der Google-Mutter Alphabet reagierten kaum und gaben um 0,16 Prozent nach, während sich die Aktien von Amazon unverändert zeigten.

Die Titel von Home Depot litten am Dow-Ende mit minus 1,43 Prozent unter schwachen Quartalszahlen des Konkurrenten Loewe's. Das auf Heimwerker spezialisierte Einzelhandelsunternehmen hatte mit seinem Zwischenbericht für das zweite Quartal enttäuscht. Sowohl der Gewinn als auch der Nettoumsatz hatten die Erwartungen verfehlt. Die Aktien von Lowe's sackten daraufhin um 5,30 Prozent ab.