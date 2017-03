ROUNDUP/Aktien New York: Moderate Gewinne nach US-Arbeitsmarktbericht

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Freitag nach dem mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht der US-Regierung etwas zugelegt.



In der ersten Handelsstunde stieg der Dow Jones Industrial um 0,30 Prozent auf 20 920,80 Punkte.

Auf Wochensicht zeichnet sich für den New Yorker Leitindex angesichts der jüngsten Schwächeperiode aber ein Minus von knapp einem halben Prozent ab. Der breiter gefasste S&P 500 gewann am Freitag 0,41 Prozent auf 2374,62 Zähler, und der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 legte um 0,74 Prozent auf 5391,64 Punkte zu. Derweil stand der US-Dollar im Verhältnis zum Euro etwas unter Druck.

Die weltgrößte Volkswirtschaft hat im Februar überraschend viele neue Arbeitsplätze geschaffen. Angesichts der weiter soliden Beschäftigungsentwicklung stehe der erwarteten Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche nichts entgegen, kommentierte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba.

Am Markt gilt eine Straffung der Geldpolitik als sicher, wobei allgemein von einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte auf dann 1,00 Prozent ausgegangen wird. Inzwischen gilt aber auch eine aggressivere Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte nicht mehr als ausgeschlossen. Steigende Zinsen würden zwar den Konjunkturoptimismus der Fed belegen, könnten aber die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren tendenziell schmälern.

Kursbewegende US-Unternehmensnachrichten waren vor dem Wochenende dünn gesät. Die Aktien der Banken legten bestenfalls leicht überdurchschnittlich zu, obwohl die Branche als Profiteur höherer Zinsen gilt. Im Dow gewannen JPMorgan 0,23 Prozent, wogegen Goldman Sachs um 0,10 Prozent nachgaben. Außerhalb des Leitindex ging es für Citigroup und Wells Fargo um 0,42 beziehungsweise 0,58 Prozent bergauf.