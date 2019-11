ROUNDUP/Aktien New York: Leicht Verluste zum Auftakt am Black Friday

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Truthahnessen am Feiertag Thanksgiving haben Anleger am Freitag erst einmal die Kursrekorde vom Mittwoch sacken lassen.



Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,17 Prozent auf 28 115,42 Punkte nach. Am Vortag waren die Börsen in den USA geschlossen geblieben und an diesem Freitag wird nur vier Stunden lang gehandelt. Auch das Geschäft am Anleihemarkt endet früher als gewöhnlich.

Am Mittwoch waren der Dow, der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 allesamt auf Höchstkurse gestiegen. Auf Wochensicht zeichnet sich für den Dow nun ein Plus von knapp einem Prozent ab. Für den Monat November steht ein Gewinn von immerhin fast vier Prozent zu Buche.

Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,11 Prozent auf 3150,15 Zähler. Der technologielastigen Nasdaq 100 verlor 0,11 Prozent auf 8435,61 Punkte.

Viele Marktakteure dürften wie so oft nach dem Thanksgiving das Wochenende verlängern, dem Börsengeschehen also fern bleiben und stattdessen für Weihnachten einkaufen. Schließlich verspricht der sogenannte Black Friday reichlich Schnäppchen. Die Handelsumsätze an den Börse dürften dagegen dünn sein, was größeren Kursausschlägen Vorschub leisten kann.

Für den US-Einzelhandel - online wie stationär - sind der Black Friday und der Cyber Monday zu Beginn der kommenden Woche die wichtigsten Tage des Jahres. "Die größten Umsätze werden am heutigen Black Friday nicht an den Börsen gemacht, sondern in den Einkaufszentren", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Die Papiere großer Online-Händler wie Amazon und Ebay präsentierten sich derweil noch kaum bewegt. Das galt auch für die Aktien großer Filialhändler wie The Kroger, Target, Best Buy, und Lowe's. Lediglich Walmart-Aktien setzten sich mit einem Aufschlag von einem Prozent an die Spitze des Dow./bek/he