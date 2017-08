ROUNDUP/Aktien New York: Kurse stagnieren zum Wochenbeginn

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street haben sich zum Wochenbeginn zurückgehalten.



Sie wägten die Folgen des Wirbelsturms Harvey ab und warteten zudem auf neue Signale von der Konjunkturseite, sagten Händler. Diese wird es aber erst wieder am Dienstag geben. Dann stehen das Verbrauchervertrauen im August sowie Immobilienmarktdaten auf der Agenda. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Montag um 0,11 Prozent auf 21 789,40 Punkte. Für den 500 Werte umfassenden S&P 500 ging es um 0,05 Prozent auf 2444,37 Punkte hoch.

Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,35 Prozent auf 5842,888 Punkte. Hier sorgten steigende Kurse in der Pharmabranche für Rückenwind. Das US-Pharmaunternehmen Gilead will die Biotech-Firma Kite Pharma für 11,9 Milliarden US-Dollar übernehmen. Aktien von Kite schossen daraufhin um fast 30 Prozent nach oben - und sorgten branchenweit für festere Kurse.

Sowohl die US-Notenbankvorsitzende Janet Yellen als auch ihr europäischer Amtskollege Mario Draghi hatten am Freitag in Jackson Hole auf erhoffte Signale zu ihrer Geldpolitik verzichtet. Folge davon war ein schwacher US-Dollar, was für die Exportaussichten der US-Unternehmen sogar leicht positiv gewertet werden kann. Die Blicke sind nun im Laufe der Woche auf wichtige Wirtschaftsdaten gerichtet. Unter anderem steht am Freitag der Arbeitsmarktbericht auf der Agenda, der auch für die Geldpolitik der Fed richtungweisend ist.

Der Sturm Harvey brachte derweil neben heftigen Winden vor allem erhebliche Überschwemmungen in Texas mit sich. Am Ölmarkt fielen die Preise. So fehlen derzeit in der Region wichtige Kapazitäten zur Ölverarbeitung, so dass das Angebot trotz vom Sturm betroffener Förderplattformen im Golf von Mexiko tendenziell steigen könnte. Ölaktien wie ExxonMobil oder Chevron fielen um jeweils etwa 0,4 Prozent.

Belastend wirkte sich Harvey auf die Papiere von Rückversicherern aus. So büßten Travelers als Schlusslicht des Dow Jones Index 2,8 Prozent ein. Papiere des Versicherers Allstate gaben um 1,3 Prozent nach. Die Verluste der Branche könnten sich auf 10 bis 20 Milliarden US-Dollar belaufen, schrieb Analystin Sarah DeWitt von JPMorgan in einer ersten Einschätzung zu U-Versicherern.