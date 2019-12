ROUNDUP/Aktien New York: Kurse halten sich hartnäckig auf hohem Niveau

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag im frühen Handel leicht zugelegt.



Damit hielten sich die Kurse hartnäckig auf rekordverdächtig hohem Niveau. Für neue Rekorde reichte es bislang aber nicht. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,25 Prozent auf 28 310,40 Punkte. Oberhalb von 28 300 Punkten waren seit Wochenbeginn stets Verkäufer an den Markt gekommen, der Dow hatte sich nicht deutlich von dieser Marke absetzen können.

Mit den leichten Gewinnen trotzte der Dow aber neuen Konjunkturdaten, die hinter den Erwartungen zurückblieben. Wöchentliche Zahlen vom Arbeitsmarkt und das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Dezember waren schwächer ausgefallen als Analysten im Schnitt erwartet hatten.

Der marktbreite S&P 500 lag zuletzt mit 0,15 Prozent im Plus bei 3195,99 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte einen Gewinn von 0,23 Prozent auf 8599,99 Punkte.

Bei den Schwergewichten setzten sich die Aktien von Cisco an die Spitze des Dow. Sie verteuerten sich um 1,7 Prozent. Die Investmentbank Barclays lobte die niedrige Bewertung der Papiere und die neuen Produkte des Telekomausrüsters - und stufte sie auf "Overweight" hoch.

UnitedHealth stiegen im Dow auf ein Rekordhoch. Zuletzt legten sie um 1,3 Prozent zu. Das Analysehaus Argus Research schraubte das Kursziel für die Papiere des Krankenversicherers von 265 auf 340 Dollar hoch und riet weiter zum Kauf.

Papiere von Micron Technologies verteuerten sich um 2,1 Prozent, angetrieben von guten Quartalszahlen des Chip-Herstellers vom Vorabend. Das Unternehmen steigerte im ersten Geschäftsquartal den Umsatz um 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Auch zeigte sich Micron mit Blick nach vorn optimistisch./bek/jha/