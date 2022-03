ROUNDUP/Aktien New York: Kaum Bewegung zum Wochenschluss

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Handelsbeginn an den US-Börsen ist am Freitag verhalten ausgefallen. Der Dow Jones Industrial , der am Vortag um gut ein Prozent zugelegt hatte, legte im frühen Handel um weitere 0,28 Prozent auf 34 806 Punkte zu. Das New Yorker Aktienbarometer bewegt sich damit weiter über seinem Stand vor der russischen Invasion in die Ukraine. Die Kursausschläge bei den Einzeltiteln hielten sich ebenfalls in Grenzen. Auf Wochensicht zeichnet sich für den Dow ein leichtes Plus ab.

Auch bei den anderen großen Börsenbarometern tat sich wenig: Der marktbreite S&P 500 lag mit 0,14 Prozent im Plus bei 4527 Zählern, während der Nasdaq 100 um 0,22 Prozent auf 14 733 Punkte nachgab. Am Vortag hatte der technologielastige Nasdaq-Index den Dow und den breiten Markt mit deutlichen Gewinnen abgehängt, angetrieben von steigenden Kursen im Chipsektor.

Am Markt hieß es, Anleger versuchten weiterhin die Risiken einzuschätzen, die mit dem Krieg in der Ukraine, den Konjunktursorgen, der hohen Inflation und einer straffer werdenden Geldpolitik einhergingen. Als Entlastungsfaktor wurden am Freitag die weiter nachgebenden Ölpreise angesehen.

Auf der Unternehmensseite sind die Blicke zu Wochenschluss auf die US-Technologiegiganten gerichtet. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich am Vorabend in Brüssel auf ein Gesetz über digitale Märkte, das die Marktmacht von Unternehmen wie Facebook und Google eindämmen und für faireren Wettbewerb sorgen soll. Damit müssen die Konzerne in der EU künftig deutlich strengere Regeln einhalten.

Das beeindruckte die Anleger bislang jedoch nicht. Papiere des Facebook-Mutterkonzerns Meta stiegen um 2,5 Prozent. Die Aktien des Tech-Riesen Amazon legten um 0,7 Prozent zu. Microsoft und die Anteile der Google-Mutter Alphabet traten auf der Stelle./bek/jha/