ROUNDUP/Aktien New York: Gewinne nach US-Jobbericht - Apple auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Freitag nach einem verhaltenen Start positiv auf den US-Arbeitsmarktbericht für April reagiert.



Die wichtigsten Indizes machten leichte Verluste wett und drehten moderat ins Plus. Der robuste Wirtschaftsaufschwung sorgt weiter für einen Job-Boom in den USA. Die Arbeitslosenquote war überraschend deutlich auf 3,9 Prozent gefallen. So niedrig war sie zuletzt Ende 2000 gewesen. Allerdings hatte die US-Wirtschaft im April weniger Arbeitsplätze als erwartet geschaffen.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,85 Prozent auf 24 134,51 Punkte. Am Vortag hatten Schnäppchenjäger den zwischenzeitlichen Kursrutsch unter die viel beachtete 200-Tage-Linie zum Einstieg genutzt, so dass das Börsenbarometer letztlich fast unverändert geschlossen hatte.

Für den breit gefassten S&P 500 ging es am Freitag um 0,69 Prozent auf 2647,80 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,21 Prozent auf 6723,59 Punkte.

An der Dow-Spitze zogen die Aktien von Apple um rund 3,5 Prozent auf 183,0901 US-Dollar an. Zwischenzeitlich erreichten sie bei 183,65 Dollar ein Rekordhoch. Börsen-Guru Warren Buffett hatte sich weiter mit Anteilscheinen des Technologiekonzerns eingedeckt.

Buffett, der lange Zeit an Tech-Werten zweifelte, hat sich in den letzten Jahren zu einem großen Fan von Apple entwickelt, schon Ende 2017 hatte der kalifornische Smartphone-Macher die US-Großbank Wells Fargo als Top-Position in seinem Portfolio abgelöst. Der berühmte Großinvestor ist vor allem von den hohen Gewinnspannen beeindruckt. Apple verdiene fast doppelt soviel, wie das zweitprofitabelste US-Unternehmen in den USA, betonte Buffett.

Die im letzten Jahr sehr gut gelaufenen Papiere von Alibaba gaben lediglich um rund 0,5 Prozent nach. Der chinesische Online-Händler hatte im abgelaufenen Quartal mit einem Umsatz- und Gewinnsprung die Erwartungen übertroffen.

Der Actionkamera-Spezialisten GoPro hatte im Vergleich zum Vorjahr zwar einen Umsatzrückgang verzeichnet, seinen Quartalsverlust aber deutlich eingedämmt. Die Anteilsscheine schnellten um rund 7 Prozent in die Höhe.