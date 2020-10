ROUNDUP/Aktien New York: Gewinne - Erleichterung über Trumps Genesungsprozess

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nachrichten über die gesundheitliche Erholung des US-Präsidenten Donald Trump haben den US-Börsen zum Wochenstart Rückenwind geben.



Bereits in Japan und Europa hatten die Aktienmärkte von der dadurch wieder schwindenden politischen Unsicherheit profitiert, die am Freitag in weiten Teilen der Börsenwelt noch für Verluste gesorgt hatte.

Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial testete am Montag wieder die runde Marke von 28 000 Punkten und eroberte diese zuletzt mit plus 1,18 Prozent auf 28 009,61 Punkte auch zurück. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 1,51 Prozent auf 11 425,86 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 verbuchte einen Zuwachs von 1,22 Prozent auf 3389,14 Punkte.

Positives gab es am Montag auch von der US-Konjunktur: Die Stimmung im Dienstleistungssektor hatte sich im September überraschend verbessert. "Aktuell wird der Optimismus jedoch durch die weiterhin hohen Neuinfektionszahlen und die Unsicherheit in Bezug auf den Wahlkampfverlauf gedämpft", kommentierten die Ökonomen der Helaba. "Die Notenbankvertreter werden deshalb wohl den Druck auf die Politik aufrechterhalten, weitere Stimulus-Pakete zu beschließen".

Nach Aussagen des Ärzteteams von Trump könnte der mit dem Corona-Virus infizierte US-Präsident das Krankenhaus womöglich bereits an diesem Montag wieder verlassen. Im Verlauf des Wochenendes hatte es noch widersprüchliche Angaben zum Gesundheitszustand von Trump gegeben.

Unter den Einzelwerten am US-Markt legten vor dem Hintergrund der Behandlung Trumps mit experimentellen Antikörpern gegen das Virus die Aktien von Regeneron Pharmaceuticals um gut fünf Prozent zu.

Unter den Nebenwerten an der Nasdaq sprangen die Papiere von MyoKardia um 58 Prozent hoch auf fast 221 Dollar, während sich die Aktien des Pharmaherstellers Bristol-Myers Squibb (BMS) leicht nachgaben. BMS will den Hersteller von Herzmedikamenten für 13 Milliarden US-Dollar in bar oder 225 Dollar je Aktie kaufen.

Um 2,7 Prozent stiegen unter den Favoriten im Dow die Anteile von Caterpillar . Der US-Baumaschinenhersteller kauft das Öl- und Gasgeschäft des britischen Pumpen-Produzenten Weir Group für etwas mehr als 400 Millionen US-Dollar in bar.

Die Titel des Elektroautobauers Tesla erholten sich mit einem Plus von um die drei Prozent von ihren kräftigen Freitagsverlusten. Damit waren sie im Nasdaq 100 unter den führenden Werten./ajx/he