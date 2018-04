ROUNDUP/Aktien New York: Erholung setzt sich fort

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die gute Laune an der Wall Street und den technologielastigen Nasdaq-Börsen hat sich auch am Donnerstag gehalten.



"Dabei ist das Thema Handelskrieg allerdings noch nicht vom Tisch", wundert sich Marktexperte Craig Erlam vom Währungshändler Oanda. Zudem fielen auch die vor dem Handelsauftakt veröffentlichten Konjunkturdaten mau aus. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche waren stärker als erwartet gestiegen und das Defizit in der Handelsbilanz erreichte mit bald 58 Milliarden US-Dollar den höchsten Stand seit Oktober 2008.

Dessen ungeachtet gewann der Dow Jones Industrial im frühen Handel weitere 0,91 Prozent auf 24 484,58 Punkte und legte damit den dritten Tag in Folge zu. Am Vortag war der US-Leitindex zunächst wegen Sorgen über eine Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China sehr schwach gestartet, hatte dann aber überraschend und deutlich ins Plus gedreht. Bereits am Dienstag war es als Reaktion auf einen heftigen Rücksetzer am Ostermontag wieder deutlich nach oben gegangen.

Im Handelsstreit zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften gibt es derweil unterschiedliche Signale: Während das Weiße Haus tags zuvor Verhandlungsbereitschaft signalisierte, zeigt sich China aktuell weiter kampfbereit. Allerdings ist noch Zeit für Verhandlungen, da die gegenseitigen Strafzölle frühestens wohl im Juni in Kraft treten werden.

Für den breit gefassten S&P 500 ging es am Donnerstag um 0,56 Prozent auf 2659,43 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,58 Prozent auf 6598,21 Punkte.

Unter den Einzelwerten im Dow machten die Aktien von Boeing ihre Vortagesverluste mehr als wett und stiegen als Spitzenwert um fast 3 Prozent. Sorgen vor chinesischen Strafzöllen hatten am Mittwoch belastet. Pfizer waren hingegen Schlusslicht mit minus 0,5 Prozent und litten unter einem Analystenkommentar der britischen Bank Barclays. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau sei das Wachstum von Medikamenten wie Prevnar, Ibrance, Xeljanz und Xtandi weitgehend eingepreist, begründete Analyst Geoffrey Meacham sein auf "Equal Weight" gesenktes Anlageurteil.

Halbleiterwerte standen aufgrund einer Branchenstudie der Schweizer Großbank UBS im Fokus. Diese nahm die Bewertung zahlreicher US-Chipaktien auf und sprach dabei für Micron Techology und Texas Instruments eine Verkaufsempfehlung aus. Als Schlusslicht im Nasdaq-Auswahlindex 100 büßten Micron daraufhin 5,5 Prozent ein. Texas Instruments verloren im S&P 100 rund 2 Prozent.

Die Aktien von Monsanto gewannen im S&P 100 unterdurchschnittliche 0,4 Prozent. Der US-Saatguthersteller blieb mit seiner Umsatzentwicklung im abgelaufenen Geschäftsquartal selbst hinter den vorsichtigsten Analystenprognosen zurück. Auch der Gewinn je Aktie (EPS) enttäuschte, denn er fiel geringer aus als die Durchschnittsschätzung der Analysten.