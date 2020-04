ROUNDUP/Aktien New York: Erholung dank weiterer Stabilisierung am Ölmarkt

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag an ihre Erholungsbewegung vom Vortag angeknüpft.



Auftrieb gaben erneut vor allem die Ölpreise, die ihre Tiefs noch ein Stück weiter hinter sich ließen. Beachtet wurden auch die - nicht überraschend - sehr schwachen Wirtschaftsdaten.

Der Dow Jones Industrial gewann im frühen Geschäft 1,69 Prozent auf 23 872,12 Punkte. Damit läuft der US-Leitindex wieder in Richtung der Marke von 24 000 Punkten, die laut dem technischen Analysten Andreas Büchler von Index-Radar jedoch eine deutliche Barriere darstellt. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,62 Prozent auf 2844,70 Zähler und der Nasdaq 100 rückte um 1,47 Prozent auf 8791,95 Punkte vor.

Zum Ölpreisanstieg trug nach wie vor die zunehmend negativere Stimmung zwischen den USA und dem Iran bei. US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag nach einem Zwischenfall auf offener See gewarnt, er habe die US-Marine angewiesen, iranische Schiffe zu zerstören, falls diese sich amerikanischen Schiffen in den Weg stellen sollten. Der Iran drohte, jeglichen Angriff der USA am Persischen Golf zu erwidern.

Die aktuellen Wirtschaftsdaten vom Arbeits- und Immobilienmarkt und vor allem zur Unternehmensstimmung schockten angesichts der Corona-Krise nicht mehr. So stellen etwa in der vergangenen Woche weitere 4,4 Millionen Menschen in den USA einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe. Das waren allerdings deutlich weniger als noch in der Woche zuvor. Am Häusermarkt brach im März die Zahl der Neubauverkäufe so stark ein wie zuletzt 2013. Das war jedoch der Monat, als die Corona-Krise mit voller Wucht in den USA ankam und das öffentliche Leben spürbar eingeschränkt wurde. Wie außerdem das Institut IHS Markit mitteilte, sackte im April die Stimmung von US-Unternehmen in der Viruskrise auf ein Rekordtief.

Unterdessen offenbart die Bilanzsaison weiter, wie sich die Krise konkret bei den Unternehmen auswirkt. Eli Lilly etwa sprangen bei 161,48 US-Dollar auf ein Rekordhoch und legten zuletzt dann mit plus 2,1 Prozent auf 160 Dollar etwas weniger zu. Anleger honorierten den im Jahresvergleich 40-prozentigen Umsatzanstieg des Blockbuster-Medikaments Trulicity gegen Diabetes auf einen Quartalsrekordwert von 1,2 Milliarden Dollar.

Air Products & Chemicals zogen zur Zahlenvorlage die Geschäftsjahresprognose 2019/20 für das Ergebnis je Aktie zurück. Die Papiere des Herstellers von Industriegasen pendelten daraufhin zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten. Mit Spannung erwartet wurde zudem nachbörslich der Quartalsbericht des Chipherstellers Intel , dessen Aktien sich im Dow zuletzt nahezu unverändert zum Vortagesschluss zeigten.

Um 3,5 Prozent ging es zudem abwärts für die Anteilscheine von Snap . Die Macher der Foto-App Snapchat wollen sich angesichts der Corona-Krise über in Aktien wandelbare Anleihen 750 Millionen Dollar (695 Mio Euro) frisches Geld am Markt besorgen.

Die Ölwerte ExxonMobil und Chevron eroberten angesichts der Ölpreiserholung die Dow-Spitze und legten dort um jeweils etwas mehr als 4 Prozent zu./ck/he