ROUNDUP/Aktien New York: Entspannung im Handelsstreit stützt Stabilisierung

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Kursrutsch an der Wall Street hat sich am Mittwoch der Stabilisierungsversuch fortgesetzt.



Der Dow Jones Industrial , der bereits am Vortag erste moderate Gewinne verbucht hatte, kletterte im frühen Handel um weitere 0,88 Prozent auf 24 497,10 Punkte.

Am Montag hatte das weltweit bekannteste Börsenbarometer vor dem Hintergrund des Handelskonflikts zwischen den USA und China mehr als 2 Prozent eingebüßt. Nun gab es wieder Signale der Entspannung, denn US-Präsident Donald Trump schlägt in seinem Bemühen, die US-Wirtschaft besser vor Risiken durch Investitionen aus China zu schützen, einen vorsichtigeren Kurs ein. Vorerst wird von zusätzlichen Maßnahmen gegen China abgesehen.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es zur Wochenmitte daraufhin um 0,66 Prozent auf 2740,99 Zähler nach oben. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,60 Prozent auf 7110,90 Punkte.

Im Blick standen zudem Konjunkturnachrichten: So waren die Auftragseingänge für langlebige Güter im Mai weniger stark zurückgegangen als befürchtet. Die noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im Mai waren dagegen überraschend gesunken.

Unter den Einzelwerten im Dow zeigten sich die Aktien von Intel im freundlichen Gesamtmarkt nahezu unverändert. Goldman Sachs ist nach einer Asienreise, wo die Analysten der US-Bank mit zahlreichen Zulieferunternehmen aus der Techbranche zusammen trafen, zunehmend negativ für den Chiphersteller gestimmt. Marktanteilsverluste bei Server-Prozessoren sowie höhere Investitionen bei Intel werden nun auch im Jahr 2019 für möglich gehalten.

Die Aktien des Dow-Neulings Walgreens erholten sich etwas von ihrem einprozentigen Vortagesverlust und legten um 0,5 Prozent zu.

Zahlen legte der Lebensmittelhersteller General Mills vor. Mit seinem bereinigten Gewinn je Aktie im vierten Quartal übertraf er die Erwartungen, was den Papiere zuletzt ein Plus von 1,6 Prozent bescherte. Bed Bath & Beyond legten unterdessen vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen des Einzelhändlers um 1,1 Prozent zu.

Zudem steht ein Milliardenzusammenschluss in der Lebensmittelbranche bevor: Conagra Brands will den etwas kleineren Wettbewerber Pinnacle Foods übernehmen und bietet 43,11 US-Dollar je Aktie und 0,6494 Conagra-Aktien je Pinnacle-Aktie. Beide Unternehmen stimmten dem Deal bereits zu, über den zuvor schon spekuliert worden war. Die Anleger reagierten nun negativ auf die Konditionen der Transaktion: Die Anteilscheine von Pinnacle verloren fast rund 4 und die von Conagra 6,5 Prozent.