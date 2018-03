ROUNDUP/Aktien New York: Dow wieder im Aufwind - Erneut Rekorde an der Nasdaq

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat nach der Verschnaufpause zu Wochenbeginn wieder in die Gewinnspur zurückgefunden. Die Nasdaq-Indizes erreichten zugleich am Dienstag einmal mehr Rekordhöhen. Die überraschende Auswechselung des Außenministers durch Präsident Donald Trump spielte derweil an der Wall Street zunächst kaum eine Rolle.





Der Dow gewann im frühen Handel 0,50 Prozent auf 25 304,21 Punkte. Zum Wochenauftakt noch hatte er dem Kursfeuerwerk vom Freitag Tribut gezollt. Für den S&P 500 ging es am Dienstag um 0,39 Prozent auf 2793,97 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,41 Prozent auf 7160,28 Punkte und der Nasdaq Composite stieg um 0,36 Prozent auf 7615,92 Punkte.

Mit Blick auf die frischen Konjunkturdaten normalisierten sich die Verbraucherpreise laut der Landesbank BayernLB im Februar wieder, nachdem sie in den vorangegangenen Monaten recht schwankungsreich gewesen seien. Analystin Christiane von Berg nannte die Daten "nachhaltig" und erwartet, dass die US-Notenbank (Fed) damit "sehr zufrieden" sein dürfte. Samt der zuletzt sehr guten Beschäftigungszahlen und der in der Umsetzung befindlichen Steuerreform dürfte daher auf der nächsten Fed-Sitzung am 20. und 21. März ihres Erachtens einen weiterer Leitzinsschritt nach oben bekannt gegeben werden. "Zudem besteht die Möglichkeit, dass bei so robusten Konjunkturdaten sogar vier Zinsschritte für das aktuelle Jahr in Aussicht gestellt werden", resümierte von Berg.

Unter den Einzelwerten standen vor allem die Papiere von Qualcomm , Broadcom und Intel im Blick. Trump schob dem bisher teuersten Übernahmeversuch in der Technologie-Industrie einen Riegel vor. Er untersagte das mehr als 140 Milliarden US-Dollar schwere Gebot des Chipkonzerns Broadcom für den US-Rivalen Qualcomm. Ein solcher Deal könne der nationalen Sicherheit der USA schaden, hatte der US-Präsident gesagt. Profitieren könnte davon nun der Konzern Intel, dem das "Wall Street Journal" zuletzt ein Interesse an Qualcomm nachgesagt hatte.

Während die Aktien von Qualcomm fast 4 Prozent einbüßten, zogen die Papiere von Broadcom um rund 3 Prozent an. Die Anteilsscheine von Intel schnellten an der Dow-Spitze um knapp 4 Prozent in die Höhe.

Die Anteilsscheine des Computerkonzerns Apple blieben derweil auf Rekordkurs und stiegen zuletzt um knapp 1 Prozent. Damit nähern sich die Aktien weiter in puncto Marktkapitalisierung der magischen Marke von 1 Billionen Dollar.