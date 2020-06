ROUNDUP/Aktien New York: Dow wenig verändert

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind zur Wochenmitte nicht so recht vom Fleck gekommen.



Dabei bewegten sich am Mittwoch die Standardwerte an der Wall Street leicht im Minus, während die Papiere an der Technologiebörse Nasdaq zulegten. Die Anleger setzen weiterhin auf ein Infrastrukturprogramm der US-Regierung und eine rasche Erholung der US-Wirtschaft von der Corona-Krise. Die etwas schwächer als erwartete Erholung bei den Baugenehmigungen im Mai sorgte jedoch für eine gewisse Zurückhaltung der Investoren.

Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,17 Prozent niedriger bei 26 245,46 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 sank um 0,06 Prozent auf 3122,80 Punkte. Der Nasdaq 100 stieg hingegen um 0,46 Prozent auf 9995,18 Zähler und steuert damit ein weiteres Rekordhoch an. Vergangene Woche hatte der technologielastige Auswahlindex bei etwas über 10 155 Punkten den bisher höchsten Stand in seiner Geschichte erreicht.

Unter den Einzelwerten standen die Anteilscheine von Oracle mit einem Verlust von 3,8 Prozent im Anlegerfokus. Eine schwächere Software-Nachfrage aufgrund der Corona-Pandemie setzte dem SAP -Rivalen im vierten Geschäftsquartal (per Ende Mai) zu. Der Umsatz sank. Das Ausmaß dieses Rückgangs sei aber nicht die alleinige Enttäuschung, urteilte etwa das Analysehaus Jefferies. Enttäuscht habe zudem der operative Cashflow. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsquartal lasse zudem kein Wachstum erwarten.

Die Apple -Papiere erklommen im frühen Handel ein weiteres Rekordhoch bei 355,40 US-Dollar. Zuletzt wurden sie 0,45 Prozent höher bei 353,65 Dollar gehandelt. RBC-Analyst Robert Muller hält das Potenzial der Aktie für noch längst nicht ausgereizt. Er hob sein Kursziel von 345 auf 390 Dollar an und bekräftigte sein Anlageurteil "Outperform". Seine Zuversicht basiert vor allem auf weiteren Aktienrückkäufen des iPhone-Herstellers.

Die Amazon -Aktien rückten um 1 Prozent auf 2642 Dollar vor und näherten sich damit ihrem jüngsten Rekordhoch bei rund 2722 Dollar. Die Investmentbank Needham nahm die Aktie des Online-Handelsgiganten mit einem Kursziel von 3200 Dollar und einer Kaufempfehlung in ihre Bewertung auf. Langfristig sieht Analystin Laura Martin den Wert der Aktie sogar zwischen 4500 und 5000 Dollar. Amazon setze seinen Wachstumskurs in Märkte mit enormem Potenzial fort, schrieb sie.

Die Titel von Beyond Meat schnellten um 8 Prozent nach oben und erreichten den höchsten Stand seit September 2019. Der Hersteller von fleischlosen Hamburgern hatte an diesem Mittwoch eine Preisoffensive gestartet, um den Absatz zu steigern.

Vor der Bekanntgabe neuer Rohöl-Lagerdaten aus den USA gehörten Ölaktien wie ExxonMobil und Chevron mit Verlusten von 1,8 Prozent beziehungsweise 1,4 Prozent zu den schwächsten Dow-Werten. In der vergangenen Woche waren die Vorräte an Rohöl auf einen Rekordwert gestiegen, was auf eine krisenbedingt schwache Nachfrage nach Rohöl und Erdölprodukten wie Benzin hindeutet./edh/he