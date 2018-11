ROUNDUP/Aktien New York: Dow verliert den Schwung - Apple belastet Tech-Werte

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Erneute Spekulationen über einen möglichen Ausweg aus dem US-Handelsstreit mit China haben der Wall Street am Freitag nicht nachhaltig geholfen.



Der Dow Jones Industrial rückte zunächst mit 25 578 Punkten auf den höchsten Stand seit zwei Wochen vor, dann aber ging der Rückenwind gänzlich verloren. Ein enttäuschender Apple-Ausblick drückte nach zuletzt drei festen Handelstagen ebenso auf die Stimmung wie die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA sowie die verbleibende Skepsis, ob es wirklich zu einer Einigung mit China kommt.

Zuletzt tauchte der Dow mit 0,87 Prozent auf 25160,87 Punkte in die Verlustzone ab. Der enttäuschende Apple-Ausblick bremste allerdings nicht nur den Dow, er trübte vor allem merklich die Stimmung bei den Technologiewerten. Deren Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 1,75 Prozent auf 6945,48 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,01 Prozent auf 2712,74 Punkte nach unten.

Zuerst wurde am Markt spekuliert, dass US-Präsident Donald Trump zum Treffen der G20-Staaten Ende November ein Abkommen mit Chinas Präsidenten Xi Jinping abschließen könnte. Diesbezügliche Äußerungen von Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow gegenüber dem Finanzsender CNBC stimmten Anleger am späten Nachmittag dann aber wieder skeptisch - genauso wie die ohnehin wankelmütige Art des US-Präsidenten.

Auch ein als robust gewerteter US-Arbeitsmarktbericht lieferte eher negative Impulse für den Aktienmarkt, weil er Experten zufolge die Aussicht auf weitere graduelle Leitzinserhöhungen seitens der US-Notenbank Fed untermauert. Die US-Notenbank Fed habe derzeit keinen Grund, die Zinserhöhungen zu stoppen, kommentierte etwa die BayernLB. Steigende Zinsen zehren im Regelfall an der Attraktivität von Aktien.

Die Berichtssaison kam mit insgesamt durchwachsenen Quartalsergebnissen einher. Apple enttäuschte die Börse mit seiner Umsatzprognose für das wichtige Weihnachtsgeschäft, die Aktien begaben sich mit 7 Prozent auf Talfahrt. "Im vierten Geschäftsquartal war der Apfel schmackhaft, aber die Zahl der 'braunen Stellen' nimmt zu", schrieb Analyst Ingo Wermann von der DZ Bank. Für große Unsicherheit sorgte auch, dass der Konzern für seine Produkte wie das iPhone keine Absatzzahlen mehr veröffentlichen will.

Ein weiterer großer Verlierer waren die Aktien des Lebensmittelkonzerns Kraft Heinz , die wegen einer enttäuschenden Gewinnentwicklung im dritten Quartal um fast 10 Prozent abrutschten. Deutlich um 9 Prozent nach oben ging es dagegen bei Starbucks . Die Kaffeehauskette überraschte den Markt mit der Umsatzentwicklung am US-Heimatmarkt positiv.