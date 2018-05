ROUNDUP/Aktien New York: Dow startet solide - Nasdaq belastet von Chipbranche

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Vage Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt mit China hat am Freitag zumindest an der Wall Street einen stabilen Auftakt ermöglicht.



Der Dow Jones Industrial schwankte im frühen Handel um seinen Vortagsschlusskurs. Zuletzt lag der Leitindex mit 0,12 Prozent im Plus bei 24 743,28 Punkten. Auf Wochensicht steuert er damit auf ein Minus von knapp 0,4 Prozent zu.

Die Hoffnung kam nach einem Medienbericht auf, wonach China Kreisen zufolge dazu bereit ist, den USA bei der Reduzierung ihres chronischen Handelsdefizits zu helfen. Für Investoren waren die Signale aber nicht eindeutig genug, zumal mehrere Dementis aus Fernost folgten. Die Marktzinsen, die den Dow in den Tagen zuvor belastet hatten, bremsten das Aktieninteresse derweil nur noch wenig. Nach einem erneuten siebenjährigen Höchststand fiel die Rendite der US-Staatsanleihen zuletzt etwas zurück.

Für den marktbreiten S&P 500 Index ging es um 0,13 Prozent auf 2716,63 Punkte nach unten. Noch größer waren die Kursverluste bei den Technologiewerten, deren Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,29 Prozent auf 6881,62 Punkte nachgab. Hier setzte ein schwacher Ausblick des Anlagenbauers Applied Materials den Chipwerten zu.

Die Aktien von Applied Materials büßten an der Nasdaq 8,3 Prozent ein. Börsianer bemängelten vor allem die Umsatzprognose für das laufende dritte Geschäftsquartal. Goldman Sachs gab wegen eines schlecht laufender Display-Geschäfte und einem enttäuschenden Marktanteilswachstum seine bisherige Kaufempfehlung auf. Die Perspektiven belasteten auch den Konkurrenten Lam Research mit 3 Prozent Minus sowie die Kunden aus der Chipbranche. Intel -Aktien waren im Dow mit einem 2-prozentigen Abschlag der größte Verlierer.

Schlechte Stimmung herrschte am Freitag in der Technologiebranche auch bei den Aktionären von Baidu : Die Aktien des in den USA gelisteten chinesischen Suchmaschinenbetreibers sackten nach dem überraschenden Abschied eines als wichtig erachteten Managers um rund 7 Prozent ab. Der für das operative Geschäft zuständige Qi Lu hatte nach nur 14 Monaten seinen Hut genommen.

Paypal dagegen waren an der Nasdaq mit mehr als 2 Prozent Plus ein Lichtblick. Der Online-Bezahldienst baut sein Geschäft mit dem Kauf von iZettle aus. Der schwedische Mobil-Bezahldienst, der auf Lesegeräte für Smartphones und Tablets spezialisiert ist, soll für 2,2 Milliarden Dollar übernommen werden.

Bei einigen Nebenwerten gab es Licht und Schatten. Die Aktien des Landmaschinenherstellers Deere & Co rückten trotz eines enttäuschenden zweiten Geschäftsquartals um 5 Prozent vor. Experten zeigten sich zufrieden mit geplanten Preiserhöhungen und einem angehobenen Gewinnausblick. Beim Fertigsuppen-Hersteller Campbell Soup war genau das Gegenteil der Fall: Wegen einer gekürzten Jahresprognose gingen die Papiere mit 10 Prozent in die Knie.