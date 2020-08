ROUNDUP/Aktien New York: Dow mit solidem Start nahe Vorjahresniveau

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen bleiben am Freitag auf einem robusten Weg.



Am Tag nach dem historischen Wechsel in der Inflationspolitik der US-Notenbank Fed legte der Dow Jones Industrial nochmals leicht um 0,10 Prozent auf 28 520,10 Zähler zu. Damit winkt ihm ein Wochenplus von mehr als zwei Prozent. Rekorde hat der Leitindex zwar noch nicht vor Augen, im Jahresverlauf liegt er neuerdings aber in etwa wieder auf ausgeglichenem Niveau.

Anders als am Vortag wurde der Dow von den Technologiewerten nun wieder ein Stück weit in den Schatten gestellt. Der branchenlastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,34 Prozent auf 11 966,96 Punkte zu. Ein neuer Rekord über den 12 000 Punkten gelang ihm damit aber zunächst nicht. Die prozentuale Veränderung des S&P 500 lag am Freitag mit 3487,00 Punkten auf Augenhöhe mit dem Dow. Auch der marktbreite Index schaffte zunächst keine neue Bestmarke.

Laut den Chartexperten von Index-Radar bleiben US-Aktien auf ihrem Aufwärtskurs mit kaum spürbaren Ermüdungserscheinungen. Dabei wird auch den Coronavirus-Infektionen längst keine bremsende Wirkung mehr beigemessen. "Der mildere Verlauf der Covid-19-Erkrankungen und niedrigerer Behandlungsbedarf haben die Märkte vom Corona-Thema abgelenkt", mutmaßte der Anlagestratege Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank .

Am Donnerstag hatte die Fed wie schon vorher spekuliert angekündigt, dass das Inflationsziel von zwei Prozent künftig ein Durchschnittsziel und kein Fix-Ziel mehr sein soll. Am Markt wurde dies als starkes Zeichen für eine ungebrochen lockere Geldpolitik gewertet - eine Aussicht ganz nach dem Geschmack der Anleger, sagte ein Börsianer. Ökonomen halten die geldpolitischen Auswirkungen des Schwenks aber zumindest kurzfristig für gering.

Ein zentrales Thema blieb am Freitag weiter die Zukunft der Video-App Tiktok in den USA. Neuerdings gelten Walmart und Microsoft als Favoriten für den von Präsident Donald Trump verlangten Verkauf der US-Aktivitäten durch den chinesischen App-Betreiber Bytedance, der laut einem Bericht des "Wall Street Journal" rund 30 Milliarden US-Dollar fordern soll. Walmart knüpften mit plus 1,4 Prozent und einem neuen Rekord an ihren Kurssprung vom Vortag an, Microsoft legten um 1,1 Prozent zu.

Im Dow vorne dabei waren ansonsten die 1,5 Prozent höheren Aktien des Getränkeherstellers Coca-Cola , der im Zuge einer großangelegten Neuorganisation seiner Geschäfte tausende Stellen streichen will. Im Zuge des geplanten Umbaus will sich der Pepsi-Rivale organisatorisch deutlich schlanker aufstellen.

Unter den großen US-Technologiekonzernen wie Apple , Alphabet oder Amazon , die zuletzt Bestmarken in Serie schrieben, setzte am Freitag zunächst nur Tesla seine Rekordrally fort. Erstmals schafften sie es über die Marke von 2300 Dollar. Kurstreibende Nachrichten braucht die Aktie des Elektroautobauers für ihren rasanten Anstieg schon lange nicht mehr.

Unter den Nebenwerten sorgten einige Quartalsberichte noch für Gesprächsstoff. Positiv aufgenommen wurden die Zahlen der Computerkonzerne HP Inc und Dell , deren Aktien um 6,8 respektive 5,2 Prozent stiegen. Bei HP trieben auch Aussagen zum Ausblick, bei Dell die näher rückende Abspaltung der Softwaretochter VMWare.

An der Nasdaq setzten sich die Aktien von Workday und Ulta Beauty nach Quartalsberichten mit Anstiegen von 11,5 beziehungsweise 6,4 Prozent oben fest. Sowohl bei dem Spezialisten für Cloud-Software als auch der Kosmetikkette wurde darauf verwiesen, dass die Resultate die Erwartungen übertroffen hätten./tih/he