ROUNDUP/Aktien New York: Dow pendelt um 21 100 Punkte - Snap-Börsengang

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekorden an der Wall Street haben die US-Anleger am Donnerstag erst einmal durchgeschnauft.



Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,04 Prozent auf 21 107,07 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex erstmals in seiner Geschichte die Marke von 21 000 Punkten hinter sich gelassen. Auch die anderen New Yorker Aktienindizes hatten Bestmarken erreicht.

Anleger setzen weiter auf wirtschaftspolitische Impulse durch die Trump-Regierung, während sich Hinweise auf eine Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank Fed in diesem März mehren. Der Rede von Fed-Präsidentin Janet Yellen am Freitag werden Marktteilnehmer daher genau zuhören.

Der breiter gefasste S&P 500 gab am Donnerstag um 0,26 Prozent auf 2389,82 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 verlor 0,28 Prozent auf 5375,91 Zähler.

Im Fokus der Anleger steht der Börsengang des Unternehmens Snap , das hinter der populären App Snapchat steht. Der erste Kurs wird in Kürze erwartet. "Die Aktie dürfte zum Start abheben", prophezeite Marktanalyst Neil Wilson von ETX Capital. Vorläufige Berechnungen deuten auf 23,50 bis 24,50 US-Dollar. Der Ausgabepreis hatte bei 17 Dollar gelegen.

Die Aktien von GCP Applied Technologies reagierten auf das Interesse des deutschen Konsumgüterherstellers Henkel am Tochterunternehmen Darex Packaging Technologies mit einem Kurssprung von mehr als 16 Prozent. Mit über 1,05 Milliarden US-Dollar (995 Mio Euro) inklusive Schulden erscheine das verbindliche Angebot des Düsseldorfer Konsumgüterherstellers allerdings recht hoch, schrieb Analyst Christian Weiz von der Baader Bank.