ROUNDUP/Aktien New York: Dow mit nächstem Rekord - Tesla im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt ist am Montag im frühen Handel in Rekordhöhen geblieben.



Der Dow Jones erreichte kurz nach der Eröffnung eine weitere Bestmarke, zuletzt gewann er 0,44 Prozent auf 36 488,92 Punkte. Bereits zum Wochenschluss hatten den US-Leitindex ermutigende Arbeitsmarktdaten und ein Erfolg des Pharmakonzerns Pfizer bei der Suche nach einem Medikament gegen Covid-19 angetrieben.

Der marktbreite S&P 500 kletterte am Montag um 0,23 Prozent auf 4708,38 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte so gut wie unverändert mit 16 360,40 Punkte.

Am Wochenende hatte nach monatelangem Ringen der US-Kongress eines der innenpolitischen Kernvorhaben von Präsident Joe Biden beschlossen. Einige Wochen nach dem Senat verabschiedete auch das Repräsentantenhaus ein großes Investitionsprogramm, mit dem die Infrastruktur des Landes modernisiert werden soll. Hinzu kamen durchaus positive Nachrichten aus China, dessen Wirtschaft im Oktober bei einem zwar schwächelnden Binnenmarkt ein überraschend stärkeres Exportwachstum verzeichnete.

Auf der Unternehmensseite steht der Elektroautobauer Tesla im Fokus, dessen Aktien 2,3 Prozent verloren. Firmenchef Elon Musk ließ Twitter-Nutzer abstimmen, ob er ein Zehntel seiner Tesla-Anteile verkaufen solle, um mehr Steuern zu zahlen. Die Umfrage ergab ein "Ja". Das Paket ist beim aktuellen Kurs von rund 1194 US-Dollar gut 20,5 Milliarden Dollar wert. Musk machte keine Angaben dazu, wie schnell er das Paket abstoßen würde. Für Aktienverkäufe von Top-Managern werden oft langfristige Zeitpläne festgelegt. Erst vergangene Woche hatten die Tesla-Papiere ein Rekordhoch von 1243 Dollar erreicht.

Als Profiteur des Biden-Infrastrukturprogramms lagen mit plus 3,9 Prozent die Anteile des Baumaschinen-Herstellers Caterpillar vorne im Dow. Hinten zollten die Aktien des Sportartikelkonzerns Nike ihrer jüngsten Rekordrally Tribut mit minus 3,3 Prozent.

Die Papiere des IT-Sicherheitskonzerns McAfee legten um 0,6 Prozent zu, nachdem sie bereits am Freitag um ein Fünftel nach oben geschossen waren. Das "Wall Street Journal" hatte über einen bevorstehenden Verkauf des Unternehmens an Finanzinvestoren berichtet. Am Montag wurden die Pläne dann offiziell./ajx/he