ROUNDUP/Aktien New York: Dow kaum verändert nach jüngsten Verlusten

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat sich nach zwei verlustreichen Tagen etwas stabilisiert.



Der US-Leitindex lag am Donnerstag nach einem zunächst freundlichen Start zuletzt noch 0,01 Prozent im Plus bei 25 128,03 Punkten.

Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 0,02 Prozent auf 2783,70 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,10 Prozent auf 7223,90 Punkte.

Der Handelskonflikt mit China bleibt derweil das Hauptthema. Die im Mai bislang verbuchten Verluste im Dow seien zwar noch nicht extrem, doch es könnte schnell noch weiter bergab gehen, sagte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda, der die Situation mit dem desaströsen Schlussquartal 2018 verglich.

Das US-Wirtschaftswachstum hatte sich derweil zu Jahresbeginn beschleunigt. In den Monaten Januar bis März legte das Bruttoinlandsprodukt um auf das Jahr hochgerechnete 3,1 Prozent zu.

Quartalszahlen gab es von den Einzelhändlern Dollar General und Dollar Tree . Letztgenannter hatte zwar die Gewinnprognose für das Gesamtjahr gekürzt. Börsianer sahen aber Fortschritte bei den zum Unternehmen gehörenden Billig-Gemischtwarenläden der Marke Family Tree, so dass die Aktien um rund 4 Prozent stiegen. Dollar General überraschte mit der jüngsten Geschäftsentwicklung positiv und wurde dafür mit einem Kursplus von fast 8 Prozent belohnt.

Die Aktien von Citigroup legten etwas deutlicher als der Gesamtmarkt zu. Zugute kam ihnen dabei eine von den Analysten der Bank Goldman Sachs ausgesprochene Kaufempfehlung.

In die andere Richtung mit Abschlägen von mehr als 2 Prozent ging es am Dow-Ende für die Papiere des Telekomkonzerns Verizon , nachdem die Bank UBS ihre Kaufempfehlung für diesen Wert gestrichen hatte./la/he