ROUNDUP/Aktien New York: Dow freundlich - Techwerte etwas erholt vom Kursrutsch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Dienstag nach ihrem schwächeren Wochenstart freundlich eröffnet.



Auch Techwerte schwenkten nach ihren mehrtägigen Verlusten zunächst wieder auf den Gewinnpfad, gaben die Aufschläge dann aber rasch wieder nahezu vollständig ab. Stützend wirkte am Markt, dass Kreisen zufolge die USA und China wieder Handelsgespräche aufnehmen wollen.

Im Fokus steht die laufende Berichtssaison mit Geschäftszahlen von Pfizer , Procter & Gamble sowie nach Börsenschluss Apple . Sollte der iPhone-Hersteller überzeugen, könnte der Börsenwert des Tech-Giganten bald die magische Marke von einer Billion US-Dollar knacken. Aktuell kostet die Apple-Aktie mit minus 0,1 Prozent 189,73 Dollar. Bei einem Kurs von 203,45 Dollar wäre die Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar erreicht.

Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial verbuchte im frühen Handel ein Plus von 0,33 Prozent auf 25 391,57 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,22 Prozent auf 2808,68 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 stand 0,02 Prozent höher bei 7194,55 Punkten. Konjunkturdaten wie der Chicago-Einkaufsmanagerindex und das Verbrauchervertrauen Conference Board waren besser als von Experten erwartet ausgefallen.

Negative Überraschungen wie zuletzt bei Facebook oder Netflix dürfte es von Apple nicht geben, glaubt Experte Neil Wilson von Markets.com. Er rechnet zudem mit positiven Unternehmensprognosen. Der Tech-Sektor steht seit einigen Tagen unter Druck. Auslöser waren gesunkene Nutzerzahlen beim Schwergewicht Facebook sowie beim Kurznachrichtendienst Twitter gewesen.

Facebook verloren am Dienstag ein knappes halbes Prozent. Twitter rutschten ebenfalls moderat ins Minus, nachdem sie wegen der mit Enttäuschung aufgenommenen Quartalszahlen binnen zwei Handelstagen schon mehr als ein Viertel ihres Wertes eingebüßt hatten. Den Analysten von Nomura zufolge erscheint das Chance-Risiko-Verhältnis der Twitter-Papiere nun aber wieder ausgewogener.

Geschäftszahlen gab es am Dienstag zudem vom Pharmariesen Pfizer . Nach einem unerwartet gut verlaufenen zweiten Quartal hob der Konzern seine Jahresprognose an. Allerdings habe Pfizer vor allem von Einmaleffekten profitiert, merkte Analyst Alistair Campbell von der Privatbank Berenberg an. Die Aktien gewannen knapp 1 Prozent.