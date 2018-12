ROUNDUP/Aktien New York: Dow dreht ins Minus

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street könnte eine Woche wilder Kursausschläge mit moderaten Verlusten zu Ende zu gehen.



Nach einer freundlichen Eröffnung rutschte der Dow Jones Industrial am Freitag ins Minus ab und notierte zuletzt 0,34 Prozent tiefer bei 23 059,74 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,31 Prozent auf 2481,14 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,48 Prozent auf 6258,42 Zähler.

Am Donnerstag war der Dow wegen Befürchtungen über zunehmende Handelsspannungen zwischen den USA und China zeitweise um mehr als 2,5 Prozent abgesackt, bevor er im späten Geschäft innerhalb von gut 90 Minuten um rund 850 Punkte gestiegen und mit einem Plus von gut 1 Prozent geendet hatte. Bereits an den vorhergehenden beiden Handelstagen hatte das Börsenbarometer in dem feiertagsbedingt dünnen Geschäft sehr stark geschwankt.

Damit deutet sich für den Dow in der letzten Börsenwoche des Jahres ein Gewinn von rund 3 Prozent an. Zwar wird an der Wall Street an Silvester noch gehandelt, dennoch lässt sich bereits jetzt sagen, dass der Monat Dezember mit einem Dow-Verlust von derzeit rund 9 Prozent miserabel war und damit auch eine positive Jahresbilanz zunichte gemacht hat. Aufs Jahr 2018 gesehen verbucht der Dow derzeit ein Minus von rund 6 Prozent.

Aus Unternehmenssicht gab es kaum Nachrichten. Eine Ausnahme bildete die Meldung, wonach der Marihuana-Produzent Green Growth Brands den Cannabis-Hersteller Aphria übernehmen will. Green Growth Brands bietet 1,5714 eigene Papiere je Anteilschein von Aphria. Dessen Aktien schnellten um rund 9 Prozent nach oben. Allerdings wies Aphria das Übernahmeangebot als zu niedrig zurück.

Der US-Baseballclub New York Yankees sucht unterdessen offenbar Partner für die Übernahme des Regionalsportsenders Yes. Der Club spreche mit dem Internetkonzern Amazon sowie der Rundfunkgruppe Sinclair Broadcast über ein gemeinsames Angebot für den Sender, der unter anderem die Spiele der Yankees überträgt, berichtete das "Wall Street Journal".