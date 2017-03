ROUNDUP/Aktien New York: Dow dreht ins Minus

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem stabilen Handelsauftakt sind die US-Aktienmärkte am Dienstag ins Minus abgerutscht.



Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,54 Prozent tiefer bei 20 792,13 Punkten. Am Montag hatte der US-Leitindex kaum verändert geschlossen. Der S&P 500 fiel am Dienstag um 0,61 Prozent auf 2359,11 Zähler.

Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 war kurz nach Handelsstart auf ein Rekordhoch bei gut 5439 Punkten geklettert. Zuletzt lag er aber 0,46 Prozent tiefer bei 5388,20 Zählern.

Auch am Dienstag warten die Investoren auf Signale von Währungshütern, wie schnell die US-Notenbank Fed im Zuge der anziehenden Konjunktur den Leitzins weiter erhöhen könnte. Auf der Agenda steht im Handelsverlauf eine Rede von Esther George, der Präsidentin des Fed-Distrikts Kansas City.

APPLE UND FACEBOOK AUF REKORDHOCHS

Aus Branchensicht waren Finanzwerte ganz unten im Tableau zu finden. Der Sektorindex S&P 500 Financial sackte um 0,9 Prozent ab. Bester Sektor waren Versorger mit einem Plus von 0,2 Prozent.

Unter den Einzelwerten standen die Apple-Papiere mit einem neuen Höchststand im Fokus. Der Elektronikkonzern will mit einem preiswerteren iPad-Modell den Tablet-Markt neu beleben. Apple kündigte an, das aktuelle Modell iPad Air 2 durch ein günstigeres Modell zu ersetzen, das nur noch als iPad bezeichnet wird. Technisch entspricht das Gerät weitgehend dem Vorgängermodell, birgt aber einen neueren Prozessor-Chip. Der Preis wurde um rund 7 Prozent gesenkt. Die Titel stiegen im frühen Handel bis auf ein Allzeithoch von 142,80 US-Dollar. Dies entspricht einem Unternehmenswert von rund 750 Milliarden Dollar. Mit einem Plus von 0,47 Prozent auf 142,13 Dollar standen sie zuletzt immer noch an der Spitze des Dow-Jones-Index.

Auch die Facebook-Aktien setzten ihren Höhenflug mit einem Rekordhoch auf 142,31 Dollar fort. Zuletzt notierten sie 0,74 Prozent über dem Vortagesschluss bei 140,97 Dollar. Das soziale Netzwerk hat die Übertragungsrechte für mehr als 22 Spiele der US-Fußball-Profi-Liga Major League Soccer erworben.

GENERAL MILLS ENTTÄUSCHT BEIM UMSATZ

Dagegen büßten die Aktien von General Mills 0,33 Prozent ein. Der Lebensmittelkonzern hatte mit seinem Nettoumsatz im dritten Geschäftsquartal die Markterwartungen enttäuscht.