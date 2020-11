ROUNDUP/Aktien New York: Dow bleibt in Schlagdistanz zu 30000 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Index hat zur Wochenmitte vor der runden Hürde von 30 000 Punkten noch immer zurückgescheut.



Im frühen Handel trat der Leitindex mit 29 409 Punkten quasi auf der Stelle. Die nach den jüngsten Gewinnen immer stärker in den Fokus gerückte 30 000er Marke konnte der Dow nicht überwinden. Der Anleihehandel ist derweil wegen eines Feiertags geschlossen, was im Aktiengeschäft erfahrungsgemäß geringere Börsenumsätze zur Folge hat.

Für eine grundsätzlich gute Stimmung am Aktienmarkt sorgt derweil wie schon in den vergangenen beiden Tagen die Aussicht auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19. "Nachrichten zu Impfstoffen und ihre Anwendung dürften die Märkte in den kommenden Monaten weiter antreiben", sagte Chefinvestor Mark Haefele von der Investmentbank UBS. Der Experte wertete den Markt als gut positioniert für die nächste Aufwärtsbewegung.

Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,48 Prozent auf 3563 Punkte vor und hat wie der Dow das Rekordhoch vom Montag im Visier. Der technologielastige Nasdaq 100 legte mit 1,78 Prozent auf 11 832 Zähler stärker zu. Er hatte in den vergangenen beiden Handelstagen nachgegeben.

Unterstützung erhielt der Dow daher von den Technologiewerten, die nach den zwei schwachen Tagen wieder zulegten. Auf den vordersten Plätzen im Leitindex lagen Aktien der Software-Konzerne Microsoft und Salesforce sowie die von Apple und Intel . Sie gewannen zwischen 1,5 und 3 Prozent. Im Nasdaq-100 zählten mit dem Chip-Hersteller Qualcomm und dem Software-Anbieter Adobe ebenfalls zwei große Tech-Titel zu den größten Gewinnern.

Um mehr als 6 Prozent nach oben ging es zudem für die Lyft -Aktien . Der Fahrdienstvermittler steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal um mehr als die Hälfte und grenzte den Verlust stärker ein als am Markt erwartet. Mehrere Analysten hoben nun die Kursziele für Lyft an./bek/he